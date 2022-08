Jennifer Lopez comparte las imágenes de sus tres looks nupciales 'de ensueño'

El pasado fin de semana Jennifer Lopez y Ben Affleck se convertían en marido y mujer en un multitudinario enlace celebrado en Georgia, donde organizaron un fin de semana repeto de emociones y celebraciones de las que ahora la propia artista ha comenzado a compartir algunos de los detalles más esperados. Aún en una nube por todo lo vivido junto a su marido y todos sus allegados, la intérprete de temas como On the floor, Let´s get loud o El anillo ha mostrado orgullosa los looks nupciales por los que apostó para su gran día. En su enlace lució tres vestidos de diferentes estilos pero llenos de personalidad y detalles con los que estaba radiante. "Los vestidos eran de ensueño. Gracias Ralph Lauren", ha dicho JLo.

El primer vestido que uso para esta segunda boda (la primera se celebró en Las Vegas) incluía cuello alto y una falda con mucho volumen elaborada con volantes que comenzaban en las piernas y daban al look un aire romántico. Además, la espalda destacaba por su gran escote. Como joyas apostó por unos pendientes de perlas blancas y dimantes además de un anillo floral a juego.

**noticia en elaboración