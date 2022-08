Vivienne, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, hereda de sus padres la pasión por la interpretación

Los seis hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie han crecido viviendo muy de cerca el mundo del espectáculo, y aunque cada uno de ellos ha desarrollado sus propios gustos, Vivienne Marcheline sí parece sentirse muy atraída por la profesión de sus padres. Con 14 años puede presumir de haber formado parte del elenco de Maléfica y está muy interesada por este arte. Así lo ha demostrado con el último plan que ha hecho durante el fin de semana con su madre. Juntas han acudido a Filadelfia para ver por segunda vez Dear Evan Hansen, musical que ha ganado seis premios Tony y que parece ser el preferido de la joven.

Cuando el musical se representó en Los Angeles, Vivienne estuvo entre el público y quedó fascinada. Según ha explicado una fuente cercana a People, le "encantó el espectáculo" y ahora ha vuelto a sentarse en el patio de butacas de Filadelfia "solo para volver a verlo" durante la gira que está haciendo por Estados Unidos. Tanto ella como Angelina tuvieron la oportunidad de saludar al elenco y felicitar a los actores por su trabajo. "Fueron encantadoras y amables, y se entusiasmaron con la actuación de Anthony Norman como Evan", ha asegurado el citado medio.

El reparto de Dear Evan Hansen ha compartido unas imágenes tomadas en el backstage con sus admiradoras. En estas fotos aparece Vivienne muy sonriente con media melena, sudadera oversize y vaqueros, ambas prendas en tonos grises. También visiblemente contenta está Angelina con un vestido negro cruzado y gafas de sol. El musical, que ha sido adaptado para la gran pantalla, narra la historia de un alumno de instituto que padece problemas de ansiedad y que decide esforzarse por acercarse a la familia de un compañero que se ha quitado la vida.

Vivienne, que es la melliza de Knox Leon, nació en Niza y en los últimos actos a los que ha acudido ha demostrado que poco a poco está perfilando su estilo y personalidad. La adolescente tenía solo cuatro años cuando debutó delante de las cámaras interpretando a la princesa Aurora en Maléfica, versión de la Bella Durmiente narrada desde la perspectiva de la bruja del cuento, a quien da vida su madre. "Las actrices de 3 o 4 años no se querían acercar a mí. Tenía que ser una niña que ya me conociera y a la que no le diera miedo verme con los cuernos, los ojos con lentillas y las uñas largas. Así que tenía que ser Viv”, indicó Jolie a Entertainment Weekly al explicar por qué eligió a su hija para participar en la película.

El último acontecimiento familiar

Ha sido el reciente cumpleaños de Vivienne y Knox, en julio, lo que ha propiciado que Angelina y Brad se vuelvan a reencontrar para celebrar la nueva vuelta al sol de sus hijos. Este acercamiento, que tuvo lugar en Roma, llega en medio de la batalla que los oscarizados actores mantienen desde hace más de un lustro por la custodia de sus hijos. Su última batalla, sin embargo, no está relacionada con su familia sino con la residencia con viñedos que adquirieron en la Provenza francesa. El protagonista de Érase una vez en Hollywood ha denunciado a su ex por vender su parte de esta propiedad, el Château Miraval, y la acusa de dañar la reputación de su negocio de vinos, en el que antes eran copropietarios, al vender su mitad a un "extraño".