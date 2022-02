Brad Pitt demanda a Angelina Jolie y la acusa de 'infligirle daño gratuito'

Han sido meses de silencio en lo que se refiere al proceso de divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie, uno de los más arduos y complicados de la historia de Hollywood, pero parace que la batalla ha vuelto a reavivarse. El motivo de su disputa es la fabulosa residencia en la Provenza francesa, el Château Miraval, donde la expareja adquirio unos viñedos y una finca valorada en 140 millones de euros y donde se casaron en agosto de 2014, en una boda publicada en exclusiva mundial por la revista ¡HOLA! El actor ha denunciado a su exmujer por la venta de su parte del Château Miraval, en Francia.

Pitt alega que ambos acordaron que ninguno vendería su parte del castillo francés sin el consentimiento de la otra parte. Sin embargo, la actriz de Maléfica decidió vender su parte al empresario ruso Yuri Shefler después de recibir una autorización para poder vender sus acciones de la mansión. Hasta entonces la intérprete de Eternals no había podido deshacerse de su participación ya que había un acuerdo legal por escrito que evitaba que una de las partes pudiera tomar decisiones financieras sobre sus propiedades durante el proceso de divorcio.

Los documentos judiciales, presentados por Brad Pitt en el Tribunal Superior de Los Ángeles, señalan: "Jolie consumó la supuesta venta sin el conocimiento de Pitt, negándole a Pitt el derecho de consentimiento que le debía y el derecho de preferencia que su entidad comercial le debía a él. Ella vendió su participación con el conocimiento y la intención de que Shefler y sus afiliados buscarán controlar el negocio al que se había dedicado el actor y socavar la inversión de Brad en Miraval".

La finca Miraval se encuentra en el pueblo de Correns, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, en el sureste de Francia. La mansión de 35 habitaciones, rodeada de exuberantes jardines con un foso, fuentes, acueductos, un estanque, una capilla y un fabuloso viñedo en el que Pitt dice haber invertido una gran cantidad de dinero. Jolie, de 46 años, y Pitt, de 58, compraron la finca en 2008 por 25 millones de euros, con la intención de criar a sus hijos allí y construir un negocio familiar de vinos. Pitt convirtió el viñedo en Miraval en un negocio multimillonario y uno de los principales productores de vino rosado del mundo.

Lo documentos judiciales establecen que, en 2013, "Jolie dejó de contribuir por completo" en las reformas, mientras que Pitt "siguió invirtiendo millones de dólares… [financiando] aproximadamente el 70 por ciento de la inversión de la pareja en Miraval". No obstante, en enero de 2021, "Jolie le informó a Pitt por escrito que había tomado una 'decisión dolorosa, con el corazón apesadumbrado'", alega la demanda. "Jolie explicó que había comprado Miraval con Pitt 'como un negocio familiar' y como el lugar donde creía que 'envejecerían' juntos. Sin embargo ella "ya no podía mantener ninguna posición como propietaria en un negocio a base de alcohol dadas sus objeciones personales".

Fue entonces cuando el actor inició una serie de negociaciones para comprar la parte de su exmujer, pero en octubre de 2021, la división de vinos de Stoli Group, Tenute del Mondo, anunció que había comprado la participación del 50 por ciento de Jolie en la finca y los vinos que produce, siendo el negocio controlado por el empresario ruso Shefler. La venta fue una sorpresa para Pitt, quien ahora afirma que no puede usar el Château como su hogar privado y no podrá supervisar el negocio en el que invirtió tantos millones. En la demanda se añade que Angelina se benefició de la increíble cantidad de trabajo, tiempo y dinero invertidos por Pitt y sus socios comerciales en el crecimiento de la marca y "busca recuperar ganancias inesperadas no ganadas por ella mientras inflige daño gratuito a Pitt". "Hace mucho tiempo que Jolie dejó de contribuir con Miraval, mientras que Pitt invirtió dinero y sudor en el negocio del vino. Jolie busca apoderarse de ganancias que no ha obtenido y de la devolución de una inversión que no hizo”. Además, "la supuesta venta priva a Pitt de su derecho a disfrutar de su casa de forma privada y a supervisar un negocio que desarrolló desde cero".

