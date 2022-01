Brad Pitt celebra un cumpleaños agriculce: sin grandes fiestas y en medio de la batalla judicial con Angelina Jolie

Brad Pitt cumple cincuenta y ocho años, una fecha que se presenta agridulce para la estrella de Hollywood, que sigue inmersa en la una batalla judicial con Angelina Jolie, de la que se separó en 2016, por la custodia de sus hijos, con los que posiblemente no pase este día, según ha asegurado una fuente del entorno del actor a la revista People. "Planea tener un cumpleaños discreto. Simplemente pasar el rato. Se mantiene discreto en general. Ese es realmente el tipo de hombre que es de todos modos", ha asegurado la misma fuente. Dado que el nuevo año está a la vuelta de la esquina, para Pitt este día va a ser un momento de "reflexión", deseando que el 2022 traiga más cosas positivas.

Brad Pitt continúa negociando con Angelina Jolie, desde su separación en 2016, la custodia de sus cuatro hijos menores, de los seis que tienen en común: Zahara de 16 años, Shiloh con 15 años y los mellizos Vivienne y Knox de 13 años. “La situación con los niños sigue siendo una situación difícil. Apesta. Es lo que es. Sus hijos son lo que más le importa. Pero hay procesos por los que tienes que pasar. Afortunadamente, tiene un sólido sistema de apoyo en el que apoyarse. Es realmente amado. A la gente le gusta mucho, y tiene un círculo fuerte que lo apoya”, ha afirmado la fuente cercana a Pitt. No obstante, el actor se encontraba tranquilo hace unos meses al hablar para People TV, sobre cómo era su vida actual: “Tengo amigos, tengo unos hijos adorables, me gusta mi café y me gustan mis perros. No tengo nada por lo que lamentarme”.

En estos momentos, a pesar de que Angelina Jolie y Brad Pitt ya no estén casados legalmente, su divorcio no se puede cerrar hasta que no se concrete el tema de la custodia de los pequeños. Aunque esta batalla judicial no está saliendo nada barata, además de convertirse en interminable para ellos. Cada uno de los actores se ha gastado ya más de un millón de dólares en asuntos legales. El último enfrentamiento entre los dos se ha dado el pasado mes de octubre, en el que el Tribunal Superior de California ha negado al protagonista de El curioso caso de Benjamin Button la petición de revisar su acuerdo de custodia compartida después de que, con la descalificación del juez John Ouderkirk, se anulara de forma efectiva el fallo que permitía a Brad Pitt pasar más tiempo con cinco de sus seis hijos (los que eran aún menores de edad hasta que Pax cumpliese los 18 años en noviembre). Expertos del caso auguran que esta batalla judicial no llegará a su fin, hasta que los menores no tengan la mayoría de edad y puedan decidir por sí mismos.

En lo profesional, la vida le sonríe mucho más tras presentar el trailer de la comedia La ciudad perdida, que verá la luz en 2022, protagonizada por Sandra Bullock y Channing Tatum, donde el de Oklahoma aceptó hacer un cameo de un personaje que va a salvar a la protagonista. Pero durante este año, esta no ha sido la única película que ha rodado el actor. Bullet train se estrenará el próximo mes de abril y tiene como protagonistas a Brad Pitt y de nuevo a Sandra Bullock.

