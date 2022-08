Meghan Markle detalla en primera persona el incendio que hubo en la habitación de Archie durante el viaje que lo cambió todo

Sin prisa, pero sin pausa. Así avanzan los múltiples proyectos que los duques de Sussex tienen desde que se desvincularon de la Familia Real británica y decidieron emprender sus propios intereses. El último que ha visto a la luz es el podcast Archetypes que Meghan Markle acaba de estrenar y que está centrado en el universo femenino. En el primer episodio, en el que la mujer del príncipe Harry habla con su gran amiga, la tenista Serena Williams, ha contado en primera persona el que ha sido uno de los momentos más angustiosos y aterradores que ha vivido con su primogénito, Archie Harrison.

Harry y Meghan emprendieron en 2019 un viaje real por África, cuando aún eran miembros de primer nivel de la monarquía inglesa. En ese tour les acompañó su hijo Archie, que entonces tan solo tenía cuatro meses y medio de vida. En el primero de sus muchos compromisos que tuvieron durante esa visita, "lo dejamos en la vivienda en la que nos alojábamos y él se iba a dormir la siesta". Tras el acto, al subirse al coche de regreso, les dieron una terrible noticia: "Ha habido un incendio en la habitación del bebé", recuerda Meghan.

"Nuestra increíble niñera Lauren lloraba a mares. Se suponía que iba a acostar a Archie para que durmiera la siesta, pero se fue a buscar un refrigerio al piso de abajo", continúa. Afortunadamente, Lauren se llevó a Archie con ella, lo que hizo que el bebé no estuviera en la habitación cuando se originó el fuego. "En ese periodo de tiempo en el que bajó las escaleras, el calentador del cuarto del niño ardió. No había detector de incendios, alguien olió el humo por el pasillo, así que entraron y pudieron extinguirlo. Estaba destinado a estar durmiendo allí", prosigue la Duquesa. "Todos estaban llorando, temblaban ¿Y qué teníamos que hacer? Salir y hacer otro compromiso oficial. Esto no tiene ningún sentido, hay que decirle a la gente lo que pasó". Aunque Meghan, Harry y Archie se mudaron a otros alojamientos durante ese desplazamiento, ella se quedó conmocionada después de la desgracia que podía haber ocurrido.

Su visión sobre la ambición

El primer capítulo del podcast de Meghan se titula: El concepto erróneo de la ambición con Serena Williams y además de hablar de la maternidad dialoga con la citada tenista sobre el doble rasero al que se enfrentan las mujeres cuando las etiquetan como ambiciosas y el efecto dominó que esto tiene en otros aspectos de sus vidas. Sobre esto, la Duquesa explica que cuando acudió durante seis años a la escuela secundaria Immaculate Heart fue educada en el lema de que su futuro y el de sus compañeras era que no tenían límites. Fue años después cuando sintió la connotación negativa de la palabra ambición, concretamente cuando empezó su relación con el príncipe Harry.

La que fuera protagonista de Suits se ha quejado de la idea errónea que se ha extendido sobre que "si eres una mujer ambiciosa, tienes una agenda, debes ser calculadora, egoísta, agresiva..". Además, ha explicado que ha querido abordar este tema con la tenista, que acaba de anunciar su retirada de la competición, porque encarna "el espíritu de la ambición". También participa con Meghan y Serena la doctora Laura Kray, una destacada experta en género en el lugar de trabajo.

En las próximas entregas, la nuera del príncipe Carlos hablará con historiadores y expertos para descubrir el origen de los estereotipos con los que intentan frenar a las mujeres. El lanzamiento de este proyecto se ha producido casi dos años después de que se anunciara por primera vez Archewell Audio, una primera toma de contacto en la que contaron con Elton John y James Corden.