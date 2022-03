Los duques de Sussex lanzan su primer 'podcast' con una aparición estelar: ¡la de Archie!

Archwell Audio es el nuevo programa que acaban de estrenar el príncipe Harry y Meghan Markle en Spotify, una serie de podcasts que componen el último gran proyecto de los duques de Sussex en Estados Unidos. Para su debut han contado con ilustres invitados procedentes de todo el mundo, como James Corden o Elton John, pero sin duda la estrella más especial que ha participado en este primer episodio es el pequeño Archie, el hijo del matrimonio, que a sus 18 meses ha compartido con todos las que son sus primeras palabras en público.

El 'making of' de Harry y Meghan al locutar su primer podcast

"Fun", "Happy", "New Year", se le escucha decir animado y ayudado por sus padres. Seguidamente, las sonoras carcajadas del pequeño provocan también las risas de Harry y Meghan, que no pueden evitar derretirse con los tiernos intentos de Archie por mostrar su adorable voz de acento estadounidense. El bisnieto de la reina Isabel II de Inglaterra, que ya es todo un hombrecito, ha puesto así la guinda perfecta al primer episodio de los duques de Sussex, titulador The Holiday Special.

Durante la emisión, el hijo del príncipe de Gales y su mujer han hecho un repaso por anécdotas e historias personales de algunos de los rostros conocidos que participan en este primer podcast, al tiempo que han reflexionado sobre 2020, enviando un bonito recuerdo a todas las personas que no están y siempre con la mirada en el próximo año que está a punto de empezar. Pero la aparición estelar de Archie no ha sido la única sorpresa que tenían preparada Harry y Meghan para este primer capítulo.

Ambos han sacado a relucir su lado más nostálgico recordando el día de su boda a través de la primera canción que escucharon como marido y mujer: This Little Light of Mine, de Etta James. "Es un tema que significa mucho para nosotros", ha explicado el duque de Sussex, mientras Meghan ha añadido que sonó "mientras bajábamos las escaleras de la iglesia. Era la música que queríamos oír cuando comenzamos nuestra vida juntos".

Archie, una incipiente estrella

No es la primera vez que el pequeño Archie busca la cámara o el micrófono. Hace solo unos meses protagonizó algún que otro 'cameo improvisado' en las llamadas de Zoom que realizaron sus padres desde casa. El pequeño es ya un niño muy mayor y pelirrojo, tal y como nos mostraron los duques de Sussex en la original felicitación navideña que compartió la organización benéfica Mayhew. Este año, Harry y Meghan optaron por una ilustración realizada a partir de una fotografía tomada por Doria Ragland, madre de esta última, en el jardín de la casa familiar de California.

Escucha a Meghan y Harry locutando su primer programa de podcast