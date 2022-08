Serena Williams prepara su retirada: su vida en familia y sus planes de futuro

Siendo solo una niña, Serena Williams ya se sintió atraída por el tenis, donde destaca por ser una de las grandes leyendas gracias a los 23 Grand Slam que ha logrado de forma individual, todo un récord. Ahora que está a punto de cumplir 41 años (los hará en septiembre) y tras una vida encadenando torneos y triunfos que la han convertido en la deportista más rica del pleneta, se aleja de la competición. Prefiere no usar la palabra retirada y en su lugar opta por hablar de evolución. La hermana de Venus Williams, con la que comparte profesión, no ha anunciado una fecha fija para decir adiós a las pistas, pero sí ha avanzado en una entrevista de Vogue que se está alejando y dirigiéndose hacia otros aspectos que también son importantes para ella.

La cuádruple medallista olímpica está disputando un torneo en Canadá y se espera que en las próximas semanas esté en el Western & Southern Open de Cincinnati y también en el US Open, al que llega dispuesta a ampliar su brillante palmarés y convertirse en la mujer con más Grand Slams junto a Margaret Court. El Abierto de Estados Unidos supuso su gran trampolín internacional y es un evento en el que ha vivido inmejorables momentos, es por eso que esta pista podría ser la última que pise la íntima amiga de Meghan Markle. Sea como sea, lo que tiene claro es que no quiere una gran despedida en la cancha .

La deportista, cuya historia ha quedado reflejada en la oscarizada película El método Williams, ha hablado de los sentimientos que la invaden ante este cambio y reconoce que va a echar de menos esa versión de sí misma. Deja atrás una vida completamente volcada en el tenis, universo en el que la introdujo su padre, Richard. Serena tenía solo cinco años cuando empezó a coger la raqueta y ahora fija su mirada en el nuevo capítulo que va a comenzar, aunque reconoce que es complicado tomar la decisión: "Es lo más difícil que jamás podría imaginar. No quiero que termine, pero al mismo tiempo estoy listo para lo que sigue".

La familia, su futuro

Los planes de futuro de Serena tienen como eje la familia que ha formado junto a Alexis Ohanian y que espera seguir ampliando. En septiembre de 2017 se convertía en mamá por primera vez de Olympia y quiere repetir experiencia en un futuro cercano. Ella es la menor de cinco hermanas a las que define como sus heroínas y quiere repetir ese mismo modelo. La propia deportista ha confesado que durante la última etapa ha intentado tener un segundo bebé pero que no quiere quedarse embarazada mientras sigue compitiendo porque necesita estar al 100% en un aspecto o en el otro, pero no dividirse. Su hija además le pide ser hermana mayor y tiene claro que no quiere un niño sino otra chica con la que poder compartir juegos.

Serena ha encontrado en el cofundador de cofundador de Reddit la estabilidad, el apoyo incondicional y la felicidad plena. En noviembre de 2017, poco después del nacimiento de su hija, se daban el "sí, quiero" en el Contemporary Arts Center de Nueva Orleans. En su enlace estuvieron acompañados de personalidades de su entorno como Eva Longoria, Beyoncé, Anna Wintour o Kim Kardashian. Dos años antes el destino quiso que sus caminos se cruzaran al coincidir alojados en un hotel de Roma, ciudad en la que también se comprometieron.