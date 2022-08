Adiós a Issey Miyake, el genio de los plisados de la moda

El mundo de la moda está de luto al igual que el mundo del cine tras la muerte de Olivia Newton-John. Tal y como se ha comunicado a través de la agencia AFP, el diseñador japonés Issey Miyake (22 de abril de 1983, Hiroshima) falleció a los 84 años el pasado viernes 5 agosto debido a un cáncer de hígado. Su muerte se produjo en Tokio y, según confirma el grupo Fashion United, “no habrá ningún tipo de funeral ni acto conmemorativo público, por petición expresa del diseñador “. Adiós a un genio de la costura que supo transformar los tejidos en arte. Principalmente, su mayor seña de identidad eran sus ricos plisados que convertían cada prenda en una obra artística en movimiento.

Aunque retirado del mundo de la moda a finales de los años 90, Issey Miyake se ha convertido en uno de los creadores japoneses con mas relevancia, además de tener todo un emporio en el mundo de la cosmética. Natural de Hiroshima, se formó en tras estudiar diseño gráfico en la Universidad de Arte Tama Tokio. Posteriormente, se mudaría a París y trabajaría con grandes genios de la costura como Guy Laroche o Hubert de Givenchy. Sería en 1973 cuando decidiera presentar su colección propia. De ahí, nació su leyenda.

Pleats, please (pliegues, por favor) fue un lema que le hizo famoso y que se materializó en una colección donde los tejidos plisados se convirtieron en fluidos y rompían la rigidez que podía caracterizarles. En 1997, el creador anunció su retirada y le sucedió el modisto Naoki Takizawa. Este (junto a una imagen que ha publicado de ambos en blanco y negro) ha tenido unas emotivas palabras en su recuerdo tras conocerse su fallecimiento en las últimas horas: “Mi maestro Issey Miyake. No estaría en este mundo ahora sin conocerlo. Aprendí todo sobre el diseño, la belleza, el mundo y las maravillas de los humanos gracias a él. Me sorprende encontrar a veces que estoy hablando las mismas palabras que aprendí de Issey san. Su filosofía está totalmente conectada con los humanos. Como diseñador, conectaré los corazones de los grandes creadores con el futuro”.