El pequeño Archie luce en su debut oficial un peto de 10 euros que apoya la moda sostenible

Los duques de Sussex están inmersos en un tour por África, un intenso viaje de dos semanas al que también se han querido llevar a su hijo, Archie Harrison. El pequeño apenas tiene 5 meses de vida, pero ya ha conseguido conquistar al mundo gracias a las tiernas imágenes que nos ha dejado esta mañana. Meghan Markle y el príncipe Harry le han llevado a su primer acto oficial, en el que ha conocido al arzobispo de Ciudad del Cabo, una cita en la que ha estado en brazos de su madre y se ha mostrado muy risueño. La duquesa de Sussex ha estrenado para la ocasión un nuevo diseño camisero semitransparente que, a pesar de lo acertado que resultaba, no le ha robado el protagonismo al look de su bebé, protagonizado por una prenda de 10 euros.

Han sido pocas las veces que hemos visto al pequeño desde su presentación a los medios el pasado mayo, por lo que la expectación era máxima, y no ha decepcionado, puesto que ha demostrado su desparpajo y no se ha visto nada cohibido por las cámaras. Si a su llegada al país africano Archie recordaba a su padre, el príncipe Harry, gracias a un abrigado look rematado por un sencillo gorrito blanco con pompón, esta vez ha llevado un perfecto conjuntito de entretiempo que, además, se encuentra muy rebajado. Los Duques le han vestido con un sencillo body blanco de cuello redondeado y manga larga que han conjuntado con un peto de finas rayas azules adornado con pequeños botones marrones.

Esta prenda, un básico atemporal perfecta para bebés, pertenece a la marca asequible H&M. Concretamente, se trata de una pieza de la colección Conscious de la firma sueca, una línea creada con materiales sostenibles que también posee prendas de mujer. Royals como Mary de Dinamarca o Victoria de Suecia han mostrado su implicación con la causa luciendo sus diseños, y ahora Meghan y Harry se unen a ellas por medio de su hijo. El peto de Archie se vende con body de botones a juego, aunque ellos han preferido que llevara uno más sencillo sin ningún tipo de adorno.

Está confeccionado en algodón orgánico, y añade bolsillos delanteros tipo parche, tirantes cruzados en la espalda y bajo elástico. Actualmente se encuentra agotado, pero hasta hace unas semanas se podía adquirir por 10 euros, aunque su precio original era de 19. Apostando por la comodidad han evitado ponerle zapatos a Archie, puesto que los bebés de su edad suelen tener la manía de quitárselos, situación que han evitado prescindiendo de ellos.

