La duquesa de Sussex, pura energía en el US Open animando a su amiga Serena Williams

Aunque esta vez no pudo ser y la tenista Serena Williams no logró vencer a su rival Bianca Andreescu, los ánimos de su amiga Meghan Markle no dejaron de sentirse en todo el partido. La presencia de la duquesa de Sussex en las gradas del US Open de Nueva York acapararon las miradas y el foco mediático, pero ello no impidió que se mostrase espontánea, divertida y muy relajada charlando con los que se sentaban a su alrededor, entre ellos, 'su jefa', Anne Wintour, la editora jefa de la revista Vogue, donde Meghan realizó una colaboración especial editando el número de septiembre.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Con un vestido vaquero cortó y un abrigo color gris plata sobre los hombros, la duquesa optaba por un look cómodo e informal para una larga jornada aplaudiendo en las pistas. Es su primera escapada sin el príncipe Harry y el pequeño Archie desde que nació el pasado 6 de mayo y según ha publicado The Times, ha sido una decisión de última hora. Y es que la amistad entre la que fuera actriz de Suits y la tenista está a prueba de kilómetros por lo que Meghan no dudó en reservar su plaza en un vuelo comercial en el último minuto esperando celebrar la victoria con su amiga.

Aunque el objetivo del viaje no era otro que acompañar a Serena en este importante torneo, la duquesa de Sussex también aprovechó para disfrutar de otra de sus grandes pasiones: el yoga. Según ha informado HELLO!, decidió combatir el jet lag acudiendo a Modo Yoga, un estudio ecológico ubicado en una de las zonas más exclusivas, el West Village, donde habría compartido clase con unas 60 personas. Meghan siempre ha reconocido ser una gran adepta a este ejercicio que empezó a practicar gracias a su madre, Doria Ragland, que es instructora.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Este viaje de última hora explicaría porque los duques de Sussex no habrían visitado a Isabel II en su residencia escocesa de Balmoral, algo que estaba previsto que se llevará a cabo y que fue cancelado finalmente. Aun así, Harry y Meghan ven a la Reina muy regularmente cuando ésta se encuentra en el Castillo de Windsor, ya que su residencia está prácticamente al lado.

Haz click para ver ‘El Armario de Meghan Markle’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!