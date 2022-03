¡Última llamada para Meghan! Así fue el vuelo de última hora de la duquesa de Sussex a Nueva York Sin el príncipe Harry ni su hijo Archie puso rumbo a Estados Unidos para celebrar junto a su amiga Serena Williams su triunfo en el US Open

Hay amistades que no entienden de distancia. La duquesa de Sussex volaba el pasado fin de semana hasta Estados Unidos tan solo para celebrar junto a su amiga Serena Williams su victoria en el US Open. Según ha informado el diario The Times, Meghan tomó la decisión de volar hasta Nueva York en el último minuto. Para ello reservó en solitario un vuelo comercial el viernes por la mañana, dejando al príncipe Harry y su hijo Archie en su residencia de Frogmore House en Windsor. Por dicha información, se entiende que Meghan viajó sin su personal de confianza, aunque sí junto a su equipo de seguridad.

VER GALERÍA

Al parecer Meghan se quedó viendo el partido de su amiga hasta la una de la madrugada del jueves y tras ver como la tenista venció a la ucraniana Elina Svitolina en dos sets, la duquesa de Sussex no se lo pensó dos veces y viajó a su encuentro. Este viaje de última hora explicaría porque los duques de Sussex no habrían visitado a Isabel II en su residencia escocesa de Balmoral, algo que estaba previsto que se llevará a cabo y que fue cancelado finalmente. Aun así, Harry y Meghan ven a la Reina muy regularmente cuando ésta se encuentra en el Castillo de Windsor, ya que su residencia está prácticamente al lado.

Durante su baja por maternidad, Meghan tan solo ha hecho un par de apariciones públicas. La primera de ellas el pasado mes de junio con motivo del cumpleaños de Isabel II y la celebración del Trooping the Color, la segunda cuando se unió a los duques de Cambridge para disfrutar de un partido de polo. A parte de eso nada, pues tanto Meghan como Harry se están preparando para llevar a cabo su primer viaje oficial junto a su hijo por el sur de África a finales de este mes de septiembre.

VER GALERÍA

Meghan retoma su agenda tras la baja por maternidad

La Duquesa de Sussex consigue el papel de editora invitada de una publicación de moda

Pero antes de hacer las maletas, la duquesa de Sussex retomará su agenda oficial el próximo jueves cuando visite la organización benéfica Smart Works dedicada a ayudar a las mujeres a encontrar empleo ofreciendo asesoramiento de cómo vestir para sus entrevistas de trabajo. Allí Meghan presentará la colección cápsula de ropa de trabajo que creó con su amiga diseñadora Misha Nonoo y que dio a conocer en Vogue el mes pasado. La colección con fines benéficos incluye una camisa, un pantalón, una blazer, un vestido y un bolso y se podrá adquirir en los almacenes Marks & Spencer, John Lewis y la firma de lujo Jigsaw. Por cada artículo comprado durante la venta de la colección, que durará al menos dos semanas, otro será donado a Smart Works.