La Duquesa de Sussex consigue el papel de editora invitada de una publicación de moda y el príncipe Harry también participa

La Duquesa de Sussex ha sido nombrada editora invitada de la tan esperada edición de septiembre de la edición británica de Vogue. El número especial lleva por título Fuerzas para el cambio y contará con una serie de personalidades que han roto barreras. La revista incluirá una conversación abierta entre Meghan y la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, así como una entrevista con la doctora Jane Goodall, la etóloga y primatóloga de renombre mundial, junto al príncipe Harry. La portada de la publicación lleva a 15 mujeres inspiradoras, incluida la activista de salud mental Adowoa Aboah, la primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern, la actriz Salma Hayek y la activista de cambio climático Greta Thunberg.

Sobre el tema, Meghan dijo en un comunicado: “Estos últimos siete meses han sido un proceso gratificante, colaborando con Edward Enninful, editor en jefe de Vogue British, para tomar el tema de moda más leído del año y dirigir el enfoque hacia los valores, las causas y las personas que están teniendo un impacto en el mundo de hoy. A través de este prisma, espero que sienta la fuerza colectiva en la selección de las mujeres elegidas para portada, así como del equipo de apoyo al que recurrí para sacar a la luz este tema. Espero que los lectores se sientan tan inspirados como yo por las Fuerzas para el Cambio que encontrarán en estas páginas”.

El editor Edward Enninful también habló sobre la participación de la duquesa Meghan en la elaboración de este número de la revista y explicó por qué no apareció en la portada con el resto de las mujeres. “Tener a la invitada más importante de la baliza del cambio del país como editora de la edición británica de Vogue en este momento ha sido un honor, un placer y una maravillosa sorpresa. Como podrá ver en sus elecciones en esta revista, también está dispuesta a meterse en cuestiones complicadas, ya sea que se refieran al empoderamiento femenino, a la salud mental, a la raza o al privilegio. Desde el principio, hablamos sobre la portada, si ella saldría o no. Al final, ella sintió que sería jactancioso aparecer para este proyecto en particular. Ella quería, en cambio, centrarse en las mujeres a las que admira”.

Muchas de las mujeres incluidas en el tema han conocido a la Duquesa de Sussex anteriormente. La doctora Jane Goodall reveló recientemente que había conocido a los Duques y a su bebé, Archie, el mes pasado durante una visita a Frogmore Cottage. Ella había revelado que Archie era “muy lindo y muy gentil”, y que durante su reunión con la duquesa Meghan le había contado cuánto la había inspirado. Ella recordó: “Harry me preguntó si iría a conocerlo. Me hicieron Dama del Imperio británico, así que creo que pensó que sería bueno reunirse conmigo. Hicimos clic”.

Añadió: “Conocí a la Duquesa una vez el mes pasado y a Harry lo vi en dos ocasiones. Ella me dijo que me había seguido toda la vida: ‘Has sido mi ídolo desde que era niña. Te he adorado toda mi vida’. ¡Ella apareció al final con Archie y yo tuve que abrazarlo!”. Meghan y Harry también han mostrado todo su apoyo a la activista juvenil contra el cambio climático Greta, a la que siguen en Instagram, y Jacinda Ardern, la Primera Ministra de Nueva Zelanda, también es una buena amiga de la pareja, con quien se han reunido en varias ocasiones.

La Duquesa de Sussex es la primera persona de la Familia Real británica que ha ejercido como editora de la edición británica de Vogue, aunque la Duquesa de Cambridge fue la estrella de portada de la revista en junio de 2016. La princesa Diana también apareció en la portada de tres números de la edición británica de Vogue y una de las portadas de la edición de Estados Unidos durante su vida. Y la princesa Ana ha aparecido en la edición británica de la revista como la chica de portada en tres ocasiones en 1971 y en otras dos en 1973.

