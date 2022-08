Dónde y en quién se refugia Shakira tras el revuelo por las imágenes de Piqué con su nueva novia

Si la cara es el espejo del alma, el rostro de Shakira lo dice todo. Las imágenes de Gerard Piqué besando y abrazando a su nueva novia en público habrían supuesto un verdadero punto de inflexión para la artista colombiana, que tampoco esconde ante las cámaras su tristeza y pesar por esta situación tras la ruptura con el jugador. Después de todo el revuelo generado este fin de semana, la cantante ha sido fotografiada en compañía de sus hijos durante un paseo en un parque de Barcelona.

Escena donde podemos ver a la estrella internacional con un semblante serio y, por momentos, compungido. Instantes en los que, después de estar sentados en un banco, se levantan y caminan los tres juntos la mano. La intérprete de Te felicito y La bicicleta muestra aquí su lado más maternal, e incluso agarra a Milan y Sasha con sus brazos por encima del hombro mientras siguen andando bajo los árboles, tal y como se ha mostrado en El programa del verano.

Shakira encuentra refugio en sus hijos y en su hermano Tonino

Cabizbaja, la cantante ha vuelto a encontrar en sus retoños el mejor refugio para afrontar esta etapa tan delicada. No solo en ellos, sino que también se apoya en el que es su mano derecha desde siempre, su hermano Tonino. Precisamente, este era captado hoy por la mañana a las puertas del domicilio familiar en Esplugues de Llobregat, cuando se dirigía a llevar a sus sobrinos a las clases de tenis. Allí dentro también está Shakira, que pasa estas horas tan amargas en el domicilio que compartió con Piqué durante más de una década.

Por otro lado, se ha especulado con la posibilidad de que Shakira se hubiera desplazado el pasado fin de semana hasta Miami, en un viaje express para arreglar ciertos temas administrativos. No se ha podido confirmar del todo este hecho, pero lo que sí parece aparcado de momento es la idea que tendría la cantante de trasladarse allí a vivir con sus hijos tras su separación de Piqué. El arraigo de los pequeños en Barcelona, la negativa de Piqué a distanciarse de sus vástagos y el frente judicial que tiene abierto la artista en nuestro país con Hacienda hacen inviables la mudanza.

La reacción de Shakira llega después de que el defensa del FC Barcelona haya decidido no ocultar por más tiempo el amor que siente por su actual pareja. Piqué asistía con su chica, una joven de 23 años llamada Clara Chía Martí, al concierto que Dani Martín celebraba hace unos días con motivo del Summerfest Cerdanya. El jugador blaugrana se mostraba en actitud amorosa con la joven delante de la multitud que no quería perderse el festival, ante la presencia de los familiares y amigos del deportista que también decidían acompañar a la pareja.

Esto demostraría que la relación del futbolista y su novia está más que consolidada, por lo que es probable que los veamos juntos de aquí en adelante en más ocasiones. El nuevo escenario que se presenta no habría sentado nada bien a Shakira, quien tal vez no esperaba que su ex se dejara ver en público de esta manera cuando no han pasado ni tres meses desde que anunciaran su separación definitiva tras doce años juntos y dos hijos en común.