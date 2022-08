Shakira y Gerard Piqué: cronología de sus primeras vacaciones por separado

El pasado 4 de junio, Shakira y Gerard Piqué provocaban un verdadero terremoto informativo al anunciar su ruptura tras doce años de amor y dos hijos en común. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", decía la ya ex pareja por medio de un breve pero explícito comunicado.

Piqué ya no se esconde y su nueva novia es una más en su familia, ¿quién es Clara Chía?

Aunque fue en ese día cuando lo hicieron oficial, los insistentes rumores sobre su distanciamiento venían de semanas atrás. Incluso, se asegura que fue a finales de febrero cuando tomaron la decisión de emprender caminos por separado. Entre los motivos que explican el fin de su relación, además del desgaste por el paso el tiempo, estaría la atracción del futbolista por otra persona a la que posteriormente se le pondría nombre y cara.

Piqué ha vuelto a su antiguo ático, mientras que Shakira sigue en la casa familiar con los niños

A partir de entonces, la vida que Shakira y Piqué habían compartido juntos durante más de una década les cambiaría por completo. El jugador del FC Barcelona volvía a vivir a su antigua casa, un ático en la calle Muntaner del distrito de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. Ya no residía en el domicilio familiar ubicado en la localidad de Esplugues de Llobregat, donde sí permanecía Shakira con Milan y Sasha. De hecho, al defensa blaugrana se le veía llegar a dicha residencia y llamar al timbre porque supuestamente ya no tenía las llaves.

Shakira, ¿enfadada con Gerard Piqué por dejarse ver en público con su nueva novia?

El mismo día que confirmaron la noticia, la cantante de 45 años y el jugador de 35 reaparecieron por sorpresa en República Checa. Habían viajado hasta allí para asistir a un torneo de béisbol en el que participaba su hijo mayor. La expareja animó a su hijo por separado y apenas se dirigió la palabra. Los días siguientes, ya de nuevo en Barcelona, ambos trataban de hacer vida normal llevando por separado a sus hijos al colegio y a sus diferentes actividades extraescolares como el kárate.

Gerard Piqué, muy cariñoso con su acompañante en el concierto de Dani Martín

En el caso de la intérprete del Waka Waka, tuvo una semana de lo más ajetreada y hacía mucho que no veíamos imágenes de ella con tanta frecuencia. La cantante provocaba un gran revuelo al llegar al centro en el que estudian sus hijos, portando una caja de cartón con una pizza tamaño XXL. En esa ocasión la acompañaba su hermano Tonino, que sigue siendo su mano derecha y mayor apoyo en todos los aspectos de su vida.

'Te felicito', la canción de Shakira ¿dedicada a Gerard Piqué?

Ocho días después de anunciar su ruptura con Piqué, Shakira recibía una gran alegría en lo que a su carrera profesional se refiere. El videoclip de uno de sus últimos temas, Te Felicito, se había convertido en un auténtico fenómeno y sobrepasaba ya las 100 millones de visualizaciones en Youtube. Su colaboración con Rauw Alejandro -novio de Rosalía- se preveía ya como un éxito arrollador antes de salir al mercado, pero habían sido los últimos acontecimientos relacionados con la vida de la cantante los que convirtieron este trabajo en un hit internacional a todos los efectos.

Shakira, tras la ruptura con Piqué, muestra cuál es su 'amor más puro'

Acostumbrada a los premios y a triunfar en todo lo que hace, Shakira y su tema enganchaban no solo por su ritmo pegadizo sino también por una letra que habla sobre un desengaño amoroso y parece ir claramente dedicada a Gerard Piqué. Además de su faceta musical, Shakira se volcaba durante esas semanas en el programa Dancing with myself, un talent de baile de la cadena NBC en el que la colombiana ejercía como jurado junto a Nick Jonas y Niza Kosh.

Declaraciones de la familia de Shakira sobre la separación

La ruptura de la pareja, que seguía haciendo correr ríos de tinta, tenía su siguiente capítulo en el supuesto enfado de Piqué con la familia de Shakira. Al futbolista no le habría gustado nada la postura de la cantante, al permitir que sus más allegados hablaran en los medios de este tema. "La separación era algo que ya esperábamos", señaló Lucía Mebarak, hermana de la artista, que había venido a España.

De Valencia a Estocolmo, las primeras apariciones de Piqué

En medio de la vorágine y durante las vacaciones, Piqué continuaba con sus compromisos profesionales más allá del fútbol. El jugador reaparecía en un acto en Valencia por un tema relacionado con su compañía Kosmos. El defensa catalán visitó el centro de negocios conocido como Marina de Empresas, donde hacía su primer posado ante las cámaras desde que anunciara su separación de la cantante. Con semblante tranquilo y sonriente, aparecía frente a los flashes junto al presidente de Mercadona, Juan Roig, con el que había mantenido un encuentro en dicha sede.

La foto de Shakira con sus hijos que ha hecho saltar las alarmas sobre su posible mudanza a Miami

Días después, los focos sobre el defensa del FC Barcelona nos llevaban hasta la ciudad de Estocolmo, la capital sueca a la que viajó durante unos días. Piqué se desplazaba al país nórdico para asistir a la prestigiosa cumbre internacional Brilliant Minds (Mentes Brillantes), congreso anual que reúne a todo tipo de personalidades de distintos rincones de planeta. El futbolista no quiso perderse la gran fiesta de clausura del evento y, una vez allí, era visto en compañía de una mujer rubia cuya identidad aún se desconoce.

Las escapadas de Shakira con sus hijos a Cantabria, México y Cailfornia

A finales de junio, Shakira se escapaba con sus hijos a Cantabria, el destino de sus últimas vacaciones de verano con Piqué. La cantante aprovechaba para practicar, en la playa de Oyambre, otra de sus grandes pasiones como es el surf. En plenas vacaciones de verano, la siguiente parada de la cantante con sus niños era México en el Cabo San Lucas, al mismo tiempo que Piqué hacía la pretemporada con su equipo de gira por Norteamérica. Shakira no estaba dispuesta ni mucho menos a encerrarse durante la época estival y, a principios de agosto, viajaba hasta California con Milan y Sasha.

La Fiscalía pide 8 años de prisión para Shakira por un presunto fraude a Hacienda de 14,5 millones de euros

Allí, la cantante llevaba a sus niños al partido que jugaron Los Angeles Dodgers contra los Washington Nationals en el estadio local. "Gracias por hacer que mis hijos se sientan como en casa", les transmitía la artista a los miembros del equipo. Sus palabras hicieron saltar todas las alarmas, ya que muchos se preguntaban si esa era su forma de decir que su mudanza a EE.UU. estaba cada día más cerca.

La escapada mexicana de Shakira con sus hijos, mientras Piqué recorre Estados Unidos

En concreto, se especulaba con la posibilidad de que la intérprete de La bicicleta querría mudarse a vivir con sus vástagos a la espectacular mansión de 2.000 metros cuadrados que posee en Miami (Florida). Esto sería a todas luces un punto problemático con Piqué, quien tiene la vida hecha en nuestro país y no estaría dispuesto ni mucho menos a que sus hijos vivieran tan lejos.

Posible batalla por la custodia de Milan y Sasha

La ruptura de la expareja se ha visto desde un principio como nada amistosa, y parece que su mayor punto de fricción podría estar en la posible futura batalla por la custodia de sus niños. Lo que sí resulta evidente es que Shakira se ha refugiado en sus pequeños desde la separación. Tanto es así que la artista no duda en expresar públicamente el profundo cariño que siente por sus niños, como en la última imagen y mensaje que compartía recientemente con ellos. "El amor más puro", escribía la intérprete de Loba con estas entrañables palabras referidas a sus retoños.

La madre de Shakira desearía que su hija y Gerard Piqué se reconciliasen

En la instantánea veíamos cómo la orgullosa mamá se abrazaba con Milan y Sasha, una escena de lo más tierna que demuestra lo mucho que se quieren. En estos complicados momentos para toda la familia desde que se produjo la ruptura de la cantante y el jugador, los pequeños de 9 y 7 años respectivamente se han convertido sin duda en un gran apoyo para la estrella internacional.

Piqué ya no esconde su amor por su nueva pareja, Clara Chía

Lo último sobre la ruptura de la cantante y el futbolista llegaba este pasado fin de semana, tras la difusión de unas imágenes donde Piqué acudía en compañía de su nueva novia al concierto que daba Dani Martín en el Summerfest Cerdanya. Ella es Clara Chía Martí, doce años menor que el futbolista que ha trabajado para él organizando eventos en Kosmos.

Las palabras de aliento de Shakira a su padre, su gran apoyo en los momentos difíciles

La cara y el nombre de la joven ya habían sido apuntados días atrás por la prensa británica, por lo que ahora parecía confirmarse definitivamente la nueva ilusión del jugador blaugrana. El verlos juntos públicamente en actitud cariñosa dándose besos y abrazos habría sentado mal a Shakira, quien tendría un supuesto pacto de no agresión con Piqué para mantener temporalmente la discreción en sus nuevas relaciones por el bien de sus hijos.

Shakira, problemas con la justicia y el accidente de su padre

El caso es que este 2022 se ha convertido en una especie de annus horribilis para Shakira y Piqué, no solo por la ruptura que ambos han protagonizado. La cantante veía el pasado mayo cómo su padre, William Mebarak, sufría una aparatosa caída y era trasladado de urgencia a la clínica Teknon de Barcelona. Posteriormente, cuando le dieron el alta, la propia artista mostraba los ejercicios que hacía en casa con su progenitor durante su rehabilitación.

El significativo mensaje de Shakira a quien ha sido siempre su mayor apoyo

Otro de los quebraderos de cabeza para Shakira son sus problemas con la justicia, que se han agudizado este verano de manera notable. Así, la Fiscalía pide 8 años de prisión para ella por un presunto fraude a Hacienda de 14,5 millones de euros. La cantante, plenamente convencida de su inocencia, rechazaba llegar a un acuerdo y aceptaba ir a juicio aún sabiendo que pedirían para ella una pena de prisión.

Piqué, polémica con la Supercopa y sus horas más bajas con el Barça

Mientras Piqué ya no se esconde en lo que a su nuevo romance se refiere, el jugador tampoco es ajeno a otras polémicas que le rodean en los últimos tiempos más allá de lo sentimental. En la pasada primavera, la Fiscalía Anticorrupción habría abierto una investigación al jugador por el contrato de Kosmos y la Real Federación Española de fútbol por la organización de la Supercopa en Arabia Saudí, por la que el defensa habría cobrado una desorbitada cantidad de dinero en concepto de comisión.

Shakira vuelve a casa con sus hijos tras pasar unos días en Cantabria

Hasta que se resuelva este asunto, lo que más debe preocupar a Piqué en estos momentos es su situación en el FC Barcelona, donde esta temporada recién comenzada ha perdido su condición de indiscutible. El defensa culé vive sus horas más bajas y así lo comprobábamos este domingo en el partido de su equipo contra la Real Sociedad. El ex de Shakira viajaba a San Sebastián pero volvía a ocupar el banquillo de los suplentes, una situación a la que ni mucho menos está acostumbrado. De hecho, durante el verano se ha estado especulando con su posible salida del club de sus amores, algo que finalmente no se ha hecho efectivo.

La historia de amor de Shakira y Piqué: del flechazo en el Mundial de Sudáfrica al nacimiento de sus dos hijos