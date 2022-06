Shakira y Piqué se vuelcan en sus hijos tras su anuncio de separación

Shakira y Gerad Piqué son los protagonistas indiscutibles de esta semana. Días en los que los rumores de alejamiento se han terminado de confirmar, ya que la pareja ha hecho oficial su separación. Sin embargo, la vida continua y la ya expareja ha seguido adelante con su rutina cotidiana. En la tarde del miércoles, la cantante se ha dejado ver por las calles de Barcelona con ropa cómoda e informal: vaqueros descosidos, camiseta gris estampada y deportivas. Una jornada en la que ha contado con la mejor de las compañías: su hijo menor, Sasha, de siete años, que, como se veía reflejado en su vestuario, ha acudido a clases de artes marciales. Una disciplina de la que es un gran aficionado. Precisamente, el pequeño ha sacado la sonrisa de su orgullosa mamá que suele compartir los numerosos logros del niño en este deporte.

VER GALERÍA

Por su parte, Milan, que ya tiene nueve años, ha sido visto con el centrocampista del Fútbol Club Barcelona. El jugador ha sido el encargado de recoger a su primogénito, que con un divertido gesto ha saludado a los fotógrafos presentes en las inmediaciones del que era el hogar familiar desde el asiento delantero del vehículo. Los dos niños son en este momento la prioridad de Shakira y Piqué, a los que vimos compartiendo espacio por última vez durante un torneo de béisbol celebrado en la República Checa, donde Milan participaba.

La canción y los mensajes de Shakira que han sido premonitorios de su ruptura con Piqué

Como bien han mostrado estas imágenes la familia está siendo el mejor refugio para la vocalista en estos complicados momentos. En otras ocasiones ha dedicado cariñosos mensajes a todos sus seres queridos. "Solo con un beso lo curan todo y merece la pena seguir luchando por ellos", escribía la intérprete en una publicación para celebrar el día de la madre junto a una fotografía de Milan y Sasha dándole un beso a orillas de la playa. Unas palabras que ahora cobran más significado que nunca.

VER GALERÍA

Empresario de éxito y padre de dos niños: así es la vida de Antoniode la Rua, exnovio de Shakira

Una nueva etapa en la vida de Shakira que también está repleta de compromisos profesionales. Una larga carrera musical en la que no cesan los éxitos. El más reciente de ellos su sencillo Te felicito. Una colaboración con el novio de Rosalía, el cantante de reggaeton puertorriqueño Rauw Alejandro y cuya letra ha sido muy comentada, porque son muchos los seguidores que la ven como toda una indirecta para su ya exmarido, debido a que se habla sobre una traición sentimental. De la misma manera, se ha embarcado en otro reto, Dancing With Myself, un talent show de danza en el que ejercerá como jurado. El concurso se emitirá en la televisión estadounidense y habrá rostros tan conocidos como el de Nick Jonas.

La historia de amor de Shakira y Piqué siempre ha estado, como no podía ser de otra manera, muy ligada a la música. Desde que se conocieran hace ya doce años en la grabación de Waka Waka, tema oficial del Mundial 2010 que acabó ganando España, hasta el tema Me Enamoré dedicado a los inicios de su historia de amor con el deportista.