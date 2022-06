La última entrevista de Shakira que ahora cobra sentido

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión". Estas fueron las palabras de Shakira para anunciar su separación de Gerard Piqué, una ruptura que ha conmocionado a todos los fans de la pareja que no esperaban este desenlace después de doce años de relación y dos hijos en común, Milan y Sasha, de 9 y 7 años respectivamente.

Si la última canción de la cantante colombiana con Rauw Alejandro Te felicito hablaba de un desengaño amoroso, la última entrevista de la intérprete de Loba a This Morning hizo mención a este tema y señaló: "Nos pasa a todas, una vez cada cierto tiempo, a las mujeres. Vos crees que estás en una relación sincera, pero no es tan real como pensabas". Unas declaraciones que ahora cobran todo el sentido tras conocer su ruptura y que cuando las pronunció el pasado 27 de mayo su separación ya era un hecho, pero todavía no se habia dado a conocer en la opinión pública. En un momento de la entrevista la periodista le preguntó que buscaba en el videoclip al introducir la cabeza de Rauw Alejandro en el frigorífico, a lo que la artista de Chantaje respondió: "Quería encontrar la verdad”.

La cantante podría haberse refugiado en la música para expresar cómo se siente en este complicado momento de su vida, al igual que ocurrió al principio de su romance en 2011 con el tema Me enamoré, dedicado al futblista. El nuevo hit incluye versos como "por completarte me rompí en pedazos / me lo advirtieron, pero no hice caso / me di cuenta que lo tuyo es falso /fue la gota que rebasó el vaso o frases como "yo que ponía las manos al fuego por ti / y me tratas como una más de tus antojos / tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos / los tengo rojos de tanto llorar por ti" o "cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver / te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien".

Sus hijos Milan y Sasha estuvieron involucrados en la creación de este vídeo musical, ellos dieron rienda suelta a la imaginación y se les ocurrió la historia del robot. El tema habla de una traición, de cómo una mujer imaginaba la idea del hombre perfecto pero pronto se da cuenta de que este hombre artificial no es lo que ella había pensado.

Curiosamente en las imágenes del videoclip también podría haber una alusión al futbolista el Barça. En él se ve cómo Shakira levanta los dos dedos en señal de victoria cuando pronuncir la frase "qué bien actúas, de eso no me cabe duda", un gesto que utilizaba Piqué cuando marcaba un gol para dedicárselo a ella, que cumple los años el mismo día que él, el 2 de febrero. El vídeo suma ya más de 77 millones de reproducciones en Youtube y ha entrado en el top 6 de vídeos musicales.