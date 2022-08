Paulo Futre, 'estable dentro de la gravedad' tras sufrir un infarto durante el funeral de su madre

Paulo Futre, que fue hospitalizado el pasado domingo 21 de agosto por un problema cardíaco que sufrió durante el funeral de su madre, se encuentra "estable dentro de la gravedad". El exjugador del Atlético de Madrid fue sometido a un cateterismo a última hora de la noche y su familia ha asegurado que se está todo controlado y que lo peor ya ha pasado. De hecho, el propio entrenador ha publicado en sus perfiles sociales un texto de agradecimiento por el aluvión de mensajes que ha recibido. "Amigos, muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Voy a seguir dando guerra, todavía quedan muchos partidos por jugar. Lo que ha pasado es que me he llevado tarjeta amarilla, pero no me voy a llevar la tarjeta roja porque voy a dejar de fumar. No tengo otra", ha dicho el deportista en el vídeo que ha compartido, donde se le ve en la cama del hospital en el que permanece ingresado.

VER GALERÍA

-Paulo Futre cambia el fútbol por la interpretación: todo sobre su 'soñado' debut como actor

Síntomas de infarto y cómo evitar un ataque al corazón

Futre tampoco ha querido olvidarse de todos los aficionados del Atlético de Madrid que le han mandado su apoyo durante días y han demostrado que la afición rojiblanca es una de las más fieles: "Para los colchoneros, ya pedí un pijama con las rayas rojas y blancas, vamos a ver si me lo consiguen", ha dicho entre risas, mostrando que no ha perdido el buen humor que tanto le caracteriza. Paulo, 41 veces internacional con Portugal, fue ingresado de urgencia en el Hospital de Barreiro aunque poco después tuvieron que trasladarlo en ambulancia al Hospital de Santa María, en Lisboa, informó el deportivo Record, que en un principio apuntó que había sido un derrame cerebral, afección que después quedó descartada tras las pruebas, confirmando así el infarto.

Siete temporadas en el Atlético de Madrid, dos Copas del Rey y un gran esfuerzo con el equipo han provocado que el exfutbolista y entrenador sea uno de los deportistas más queridos por los incansables seguidores rojiblancos. De hecho, después de ser uno de los pocos profesionales del deporte que no quisiera fichar por el Real Madrid ni siquiera tras una gran oferta económica, Paulo ha conseguido incluso convertirse en toda una leyenda. Precisamente el club rojiblanco le ha querido mandar un mensaje de apoyo para dejar claro lo importante que ha sido siempre y será para ellos: "Enviamos mucho ánimo y mucha fuerza. Te deseamos una pronta recuperación. Toda la familia atlética está contigo", han escrito en sus perfiles sociales.

VER GALERÍA

José Coronado recuerda el infarto que sufrió como 'una bendición'

El futbolista fue delantero del Atlético de Madrid entre 1987 y 1993, año en el que se fue del club para volver en 1997. En el equipo madrileño no solo destacó como jugador, sino también, una vez retirado, como director deportivo. Además, se puso la camiseta de la selección portuguesa en 41 ocasiones y jugó en otros grandes clubs internacionales como el Milan, el Olympique de Marsella y, en Portugal, en el Sporting, el Oporto y el Benfica.