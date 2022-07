Matt Damon apuesta por Alicante para pasar las vacaciones familiares

Matt Damon se encuentra en nuestro país de vacaciones. El actor ha visitado el municipio alicantino de Jávea con su mujer Luciana Barroso y su cuñado, Xuan. Seducido por la Costa Blanca, sus preciosas calas y por el buen tiempo, el intérprete de El caso Bourne se ha fotografiado con varios trabajadores de un restaurante en la Cala del Portixol, quienes se han sorprendido al recibir la visita de uno de los actores de Hollywood más famosos del planeta. Con gorra y look informal, lo cierto es que Matt está descansando y encantado con sus días en la zona, pero no solo disfrutando de la gastronomía española, ya que el que fuera protagonista de Marte ha acudido a algunos de los establecimientos de comida tailandesa más de moda del momento.

A pesar de que la presencia del actor en las playas alicantinas pueda sorprender a muchos de sus seguidores, lo cierto es que su conexión con Jávea se produce gracias a su mujer (con quien lleva casado 18 años), ya que su hermano Xuan Bozán vive en la zona, por lo que Matt y Luciana han venido varias veces a visitarlo. De hecho, en 2016 en intérprete vino a la boda de su cuñado, visitó varias discotecas, fue ver un partido de rugbi entre el Dénia Rubgy Club (el hermano de su esposa juega en este equipo) y el UCV y también se fotografió con los camareros, cocineros y trabajadores de los locales en los que estuvo divirtiéndose.

Pero al actor no solo le gustan las costas de la Comunidad Valenciana, junto a Elsa Pataky y Chris Hemsworth disfrutó en 2018 de unos días de relax y diversión en el norte de España, donde aprovecharon para navegar y realizar algunas compras. San Sebastián fue el lugar en el que las dos familias se encontraron e hicieron turismo. Y como perfectos anfitriones, el intérprete de Thor y su mujer enseñaron algunos de los lugares más emblemáticos a la familia de Matt Damon, además de pasear por las calles de la ciudad, recorres varios puestos y mercadillos situados en la zona y embarcarse en aguas del Cantábrico. Junto a la pareja, un año después, en 2019, regresaron además a las aguas de Ibiza para celebrar el cumpleaños de la que fuera protagonista de Al salir de clase.

Matt Damon, de 51 años, es padre de tres hijas, Isabella, Gia y Stella junto a Luciana, que también es madre también de Alexia, fruto de una relación anterior. El actor ganó un Oscar gracias a su guion en la película El indomable Will Hunting. Pero no solo eso, ha sido nominado en cuatro ocasiones más a los Premios de la Academia: dos veces como mejor actor (El indomable Will Hunting y The Martian), en una ocasión como mejor actor de reparto (Invictus) y el otra como productor de Manchester by the sea.