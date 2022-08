Una boda sureña con máxima seguridad, fuegos artificiales y susto incluido, todos los detalles de la celebración de JLo y Ben Affleck

Jennifer Lopez, de 53 años, y Ben Affleck, de 50, se han casado por segunda vez en Georgia. Un extraordinario fin de semana de celebraciones que ha tenido lugar en la impresionante finca que el actor posee en Hampton Island y que tanto significado tiene para la pareja, ya que el protagonista de Argo adquirió esta propiedad cuando se comprometió por primera vez con la diva del Bronx. La pareja de actores por fin ha podido hacer realidad su sueño de casarse dos décadas después de anunciar su compromiso, primero con una boda íntima en Las Vegas, y después con un enlace entre sus círculo más cercano de familiares y amigos. Su segunda boda nos ha dejado un sinfín de anécdotas y detalles que os contamos a continuación en esta magnífica hacienda con vistas al mar.

Una boda sureña

La pareja ha organizado una gran fiesta por su boda que ha durado tres días y ha tenido como escenario la casa que el actor posee en la costa de Georgia. Una impresionante propiedad de aproximadamente 33 hectáreas, alejada de miradas indiscretas, situada en Hampton Island, que adquirió meses después de comenzar su historia de amor con Jennifer Lopez hace dos décadas. Tres días de celebración que dieron comienzo con una cena el vienes para recibir a sus invitados. La ceremonia nupcial tuvo lugar el sábado y los contrayentes pusieron el broche de oro a las festividades con una parrillada y un picnic el domingo para despedir a sus seres queridos.

Referencias a clásicos como 'Lo que el viento se llevó'

La propiedad del actor es una réplica de las mansiones típicas de las plantaciones del sur (las plantaciones de arroz y algodón prosperaron en la isla durante los siglos XVIII y XIX ) al estilo de "Los Doce Robles" de la película Lo que el viento se llevó, por lo que no faltaron referencias a este clásico de Hollywood protagonizado por Vivien Leigh y Clark Gable o Casablanca, de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, con carteles de estas películas dispuestos a lo largo de la mansión de estilo rústico construida en madera y decorada con estilo campestre con hamacas, mecedoras y mesas de picnic.

Un susto antes del 'sí, quiero'

Chris Anne Boldt, madre de Ben Affleck, sufrió un accidente en la finca horas antes de la celebración y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital en una ambulancia. Al parecer, según publicó Daily Mail, la madre del actor sufrió una desafortunada caída mientras paseaba dentro del complejo y se hizo un profundo corte en su pierna izquierda. Un accidente que hizo peligrar peligro la esperada gran boda de Jennifer y Ben, pero que finalmente se celebró sin complicaciones, ya que horas más tarde vimos a la pareja a la salida del hospital, junto a la madre del actor, visiblemente recuperada pero en silla de ruedas tras haber recibido varios puntos de sutura.

Cinco hijos de la pareja

A diferencia de su boda en Las Vegas, a la que solo asistieron los hijos de la cantante, esta vez sí estuvieron los cinco hijos de la pareja. Los hijos de Jennifer Lopez que tuvo con Marc Anthony, los mellizos Max y Emme, de 14 años, y los de Ben Affleck y Jennifer Garner, Violet, de 16, Seraphina, de 13, y Samuel, de 11, fueron los otros grandes protagonistas del enlace. Los adolescentes tuvieron un papel determinante en la ceremonia como pajes del cortejo nupcial. Emme y Max, junto con Seraphina, se encargaron de llevar la cola del largo velo de la novia de su vestido Ralph Lauren, mientras que Samuel y Violet Affleck, les seguían en el cortejo adornado con una alfombra blanca. El benjamín, Samuel, iba vestido a juego con su padre al llevar un traje de pantalón y chaqueta acompañado de corbata negra. Max, Emme y Seraphina optaban igualmente por un elegante look en blanco, mientras que la mayor Violet destacaba por su vestido de tul romántico con los hombros al descubierto y falda larga.

'Sí, quiero'

La ceremonia estuvo oficiada por su amigo y guía espiritual Jay Shetty, coach de las celebrities, y duró 45 minutos. Un romántico 'sí, quiero' en el que estuvieron rodeados de las personas que más quieren. Fuentes aseguran que en todo momento los contrayentes se mostraron felices, relajados y dieron muestras de lo enamorados que están.

Vestido de novia

La novia eligió para la ocasión un vestido romántico de corte sirena firmado por Ralph Lauren. Un diseño personalizado con escote abierto en la espalda y de inspiración flamenca con volantes al final de la falda. López remató su look nupcial con un espectacular y larguísimo velo que le daba un toque majestuoso a su vestido. Entretanto Ben Affleck lució una chaqueta de esmoquin blanca con pantalones negros y la clásica pajarita, a juego con su hijo Samuel.

Dress code: blanco

Los contrayentes no fueron los únicos que vistieron de blanco. Todos los invitados acudieron vestidos de ese color siguiendo el código de vestimenta completamente blanco del evento, tal y como demuestra la foto de grupo que se hicieron Kevin Smith y Jason Mewes, más conocidos como sus personajes Jay y Silent Bob, junto a sus parejas, minutos antes de la celebración a las puertas del hotel The Perry Lane, en el que brindaron con champán antes de la boda. Todos acudieron vestidos de blanco, la mayoría de las mujeres llevan vestidos, y la mayoría de hombres, trajes blancos de lino, aunque hubo elección para todos los gustos. Algunos visitieron pantalones cortos blancos y zapatillas, mientras que una invitada lució una chaqueta de cuero blanca con flecos y sombrero vaquero brillante.

Ausencia de Casey Affleck y Jennifer Garner

Jennifer Garner, exmujer de Ben Affleck y madre de sus tres hijos, estaba invitada a la celebración, a la que finalmente no pudo acudir y fue fotografiada junto a su novio, John Miller, y su padre, de compras durante las nupcias. En el caso de Casey Affleck, el hermano menor del actor, la ausencia fue aún mayor, ya que algunos medios habían confirmado su presencia. El protagonista de Manchester by the Sea no pudo asistir al enlace porque estaba “atendiendo a sus obligaciones paternas”, según ha informado la revista People. El intérprete fue fotografiado paseando por Los Ángeles junto a su novia Caylee Cowan, momentos antes de celebrarse el enlace de su hermano con la diva del Bronx. Casey ha lamentado no poder estar presente en el enlace y ha enviado unas dulces palabras dándole la bienvenida a Jennifer Lopez a su familia. "Las cosas buenas valen la pena esperar... Bienvenida a la familia...Jen, eres una joya. ¡¡¡Te queremos tanto!!!"

Regalo para invitados

El organizador de eventos Colin Cowie fue el encargado de los preparativos de la boda de Affleck y Lopez y que todo luciera perfecto. La pareja quiso obsequiar a todos sus invitados a su llegada al hotel The Perry Lane con unas bolsas de paja en las que se leía las inciales 'JB' en color blanco como regalo de bienvenida. Entre los asistentes, además de su familia, destacó la presencia de compañeros de profesión de la pareja, como Matt Damon, su hermano Kyle Damon, el director Kevin Smith y el actor Jason Mewes, así como Jay Shetty, que fue el encargado de oficiar la ceremonia, y acudió acompañado de su esposa, Radhi Devlukia-Shetty,

Máxima seguridad

Ben Affleck reforzó toda la seguridad para que su boda se celebrase alejada de las miradas más curiosas. No obstante han trascendido algunas imágenes de la celebración, aunque el actor obtvo un permiso para que la Policía declarara su propiedad como zona de exclusión aérea. La mansión estuvo rodeada coches patrulla y contó con un amplio dipositivo de seguridad para acceder a la finca y entregando muñequeras a todos los que estaban en la lista de invitados.

Castillo de fuegos artificiales

Como colofón, los contrayentes deleitaron a sus invitados con un maravilloso espectáculo privado de fuegos artificiales al caer la noche y una vez convertidos en marido y mujer. La pareja se fundió en un beso junto al muelle, el mismo lugar en el que posaron para las fotos familiares. Al día siguiente como fin de fiesta celebraron una gran barbacoa y un picnic, al que asistieron sus familiares y algunos de sus amigos como Jay Shetty y su esposa, así como el hermano de Matt Damon, Kyle, y su mujer.