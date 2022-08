Jay Shetty, el 'coach' de las estrellas, será el encargado de oficializar la boda de JLo y Ben Afleck

Poco a poco se van conociendo más detalles de cómo será la boda que Jennifer Lopez y Ben Affleck van a celebrar este fin de semana en Georgia. Una espectacular fiesta que será todo un homenaje a su amor y que durará tres días. Además, la pareja va a contar con un maestro de ceremonias muy especial: Jay Shetty, un coach de vida que es todo un referente entre las celebridades de Hollywood. Así se lo ha hecho saber una fuente muy cercana al matrimonio al portal de noticias estadounidense Page Six. Este medio de comunicación también ha explicado que la cantante conoce al guía espiritual desde hace un par de años, lo que le ha llevado a crear con él un estrecho vínculo de amistad.

VER GALERÍA

Una relación que comenzó tras la aparición de la actriz en On Purpose, el podcast que Jay dirige, un formato radiofónico por el que han pasado numerosos rostros conocidos, como el fallecido Kobe Bryant. En este espacio la artista llegó a confesar la importancia que tiene para ella el cuidado de la salud mental y cómo es el trabajo terapéutico que realiza de manera diaria para lograr aceptarse y quererse a sí misma a pesar de la gran exposición y críticas que lleva asociado un trabajo como el suyo. Tanta es su confianza que este exmonje británico llegó a ser parte activa de los actos promocionales del último éxito de la intérprete de Let's get loud en cines: Marry Me, casando a 4 parejas anónimas al mismo tiempo que Jennifer Lopez y Maluma, el otro protagonista de la historia, les ofrecían una actuación musical.

VER GALERÍA

Jennifer Lopez, radiante en un relajante paseo por el Sena con Ben Affleck y sus hijas

Sin embargo, esta no es la única experiencia que Jay tiene en el sector de los enlaces. Este escritor, es también el autor de Piensa como un monje, un libro sobre meditación y autoayuda que se ha convertido en un best seller a nivel mundial, ya ofició la unión de Lily Collins y Charlie McDowell en septiembre del año pasado. Sin duda, esta fue una confirmación de amor en conexión con la naturaleza, muy emotiva e íntima, que, poco o nada, tendrá que ver con la que tienen prevista el protagonista de Armageddon y la actriz.

VER GALERÍA

Jennifer Lopez al descubierto: los secretos del éxito de una espectacular diva de 53 años

Jennifer Lopez y Ben Affleck causan sensación en París: las esperadas imágenes de su luna de miel

En esta ocasión Jay pronunciará su sermón en la impresionante finca en Hampton Island propiedad del actor. Un evento muy esperado por el círculo más cercano del matrimonio, debido a que la oficialización de su relación fue en una celebración secreta en Las Vegas sin apenas invitados. Aunque quieren que esta velada se produzca lo más alejada posible del foco mediático, la lista de invitados revela que esta será una auténtica cumbre de estrellas, con nombres como el Jimmy Kimel o Matt Damon, que, tras el emocionante sí quiero, serán agasajados con dos días de descanso, divertidas actividades y barbacoas. Sin duda, un retiro que nadie podrá olvidar.