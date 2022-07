Jennifer López y Ben Affleck causan sensación en París: las esperadas imágenes de su luna de miel

El romántico viaje de luna de miel de Jennifer López y Ben Aflleck por la ciudad del amor no para de dar qué hablar. La pareja está dejando grandes imágenes para el recuerdo de los más románticos. Cariñosos como dos recién enamorados se han dejado ver este fin de semana caminando de la mano bajo la lluvia mientras acudían a cenar al exclusivo restaurante francés Manko junto a sus hijas. Violet Anne y Seraphina Rose, las hijas del actor y Emme, la hija de la actriz, están junto a ellos en este viaje a París que han emprendido tras darse 'sí, quiero' en una íntima y sencilla ceremonia en la icónica Little White Wedding Chapel de Las Vegas.

VER GALERÍA

La pareja, que ocupa estos días las revistas del mundo entero con la celebración de su amor de película, está siendo también felicitada públicamente por amigos y compañeros de profesión. La actriz Chelsea Handler enviaba un cariñoso mensaje a la pareja tras su escapada a Las Vegas para contraer matrimonio “Definitivamente juntos. Qué dulce” y Gwyneth Paltrow, que mantuvo una relación sentimental con el protagonista de “Armageddon” en el pasado, acaba de declarar sentirse “Muy feliz” por ellos viendo que disfrutan de un amor “¡Tan romántico!”

VER GALERÍA

La ciudad de la luz está siendo testigo único de sus caricias, besos y abrazos, veinte años después de que se truncara su primer compromiso. A su llegada a París la pareja fue vista el pasado jueves acudiendo a cenar al exclusivo restaurante de comida francesa Le Matifnon. Al día siguiente los objetivos les captaron dando un romántico paseo a primera hora de la mañana por los jardines del Palacio del Eliseo, con beso incluído. Ben llevaba una pequeña cámara de fotos, con la que iba retratando a Jennifer entre las preciosas flores que crecen en esta época en el entorno. Han visitado también, según Page Six, el Centro Pompidou en compañía de sus hijos y se les ha visto dando un paseo por el Sena, sin olvidarse de acudir al mítico Museo d'Orsay, donde también han sido vistos disfrutando de la mejor pintura francesa en familia.

VER GALERÍA

Violet Anne, la hija mayor de Ben Aflleck y Jennifer Garner, de 16 años, no estuvo en la fiesta de compromiso de la pareja en las Vegas, según informó Page Six. Sin embargo, sí se ha unido a ellos este primer viaje de recién casados, en el que estamos pudiendo ver lo bien que congenian ambas familias. Podemos ver a Emme, la hija de la cantante, fruto de su matrimonio con Mark Anthony, que acaba de cumplir este año los catorce años, sonriente y feliz disfrutando del recorrido junto a las hijas del protagonista de Pearl Harbor. Hace tan sólo unos meses, la adolescente revoluciono a sus seguidores tras ser presentada por su madre como persona no binaria y usar el género neutro al referirse a ella.

VER GALERÍA

Así fue la sorprendente boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck en Las Vegas