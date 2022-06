Jennifer Lopez presenta a su hija Emme, de 14 años, como persona no binaria y usando el género neutro

Como ya ocurrió durante el tiempo de descanso de la Superbowl en 2021, Emme Muñiz, uno de los mellizos que Jennifer Lopez tiene con Marc Anthony, se subió al escenario de Los Ángeles con su madre para realizar un emocionante dueto. "Le pido todo el rato que cante conmigo pero no quiere, así que esta es una ocasión muy especial porque tiene poco tiempo, tiene la agenda llena, y este momento me cuesta caro", decía la intérprete de Let's Get Loud a la hora de presentar a Emme ante el público. La cantante hizo referencia en todo momento a Emme con el pronombre "They/Them", que se utiliza en inglés para la tercera persona del plural y también para las personas no binarias.

"La última vez que trabajamos juntos fue precisamente en un estadio tan grande como este", continuó Jennifer Lopez. "Me cuesta dinero cuando quiere salir, pero merece la pena cada céntimo porque este es mi dueto favorito de todos los tiempos, así que permítanme", dijo la cantante antes de que Emme saliera al escenario ante el sonido ensordecedor de ánimo y apoyo por parte de los fans. Tiene 14 años y un talento innegable, porque junto a su madre interpretó el tema A Thousand Years de Christina Perri, que forma parte de la banda sonora de Crepúsculo y se ha convertido en uno de los himnos románticos imprescindibles de las nuevas generaciones. También Born In the USA de Bruce Springsteen y algunos temas de su madre como Get Loud. Para el concierto, que formó parte de la gala Blue Diamond que organizaba la Fundación Dodgers, la intérprete de On the floor vestía un espectacular conjunto verde agua formado por unos pantalones, un top y una chaqueta llena de plumas. Por su parte, Emme lucía camisa y bermudas oversize en rosa fucsia con calcetines a juego, gorra y botas con cut outs de color negro.

En la Superbowl Emme cantó junto a Jennifer Lopez con un look formado por un tutú y sudadera blancos, pero mucho ha cambiado desde entonces: en los últimos meses ya se había apreciado una transformación en su imagen, que en plena adolescencia está definiendo su estilo, experimentando con su pelo y conociéndose cada día un poco más. En el transcurso de un año su vida ha dado un giro radical debido a la ruptura de su madre y Alex Rodriguez y a la nueva relación de la artista con Ben Affleck, con quien se ha prometido recientemente. La familia vivía en Florida y las últimas informaciones parecen indicar que la pareja se ha comprado una espectacular mansión en Beverly Hills, valorada en 56 millones de euros y que habría pertenecido a Danny DeVito con la intención de mudarse todos juntos.

Jennifer Lopez fue madre de Emme y Max el 22 de febrero de 2008, cuando llevaba casi 4 años de casada con Marc Anthony, con quien contrajo matrimonio en una ceremonia secreta a la que solo asistieron sus seres querido más allegados. Los embarazos gemelares tienen un factor hereditario en la familia del cantante puertorriqueño, tal y como él mismo explicó cuando confirmaron en 2007 que esperaban dos bebés en vez de uno. No fue hasta 2011 cuando la pareja anunció su divorcio, pero desde entonces han mantenido una fantástica relación.