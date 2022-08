Jennifer Lopez y Ben Affleck organizan una segunda boda de tres días en la mansión del actor en Georgia

Jennifer Lopez y Ben Affleck quieren seguir celebrando su amor. Un mes después de casarse en Las Vegas, la pareja ha decidido organizar una gran fiesta por su boda que durará tres días y tendrá como escenario la casa que el actor posee en Georgia. Una impresionante propiedad de aproximadamente 33 hectáreas, alejada de miradas indiscretas, situada en Hampton Island en la costa de Georgia que adquirió meses después de comenzar su historia de amor con Jennifer Lopez hace dos décadas.

Se trata de una réplica de las mansiones típicas de las plantaciones del sur (las plantaciones de arroz y algodón prosperaron en la isla durante los siglos XVIII y XIX ) al estilo de "Los Doce Robles" de la famosa película Lo que el viento se llevó, cuenta con un espectacular pórtico de entrada con vistas panorámicas al mar. Recibió el nombre de La casa grande (The Big House) y a pocos metros de distancia se levantaba la casa de invitados, llamada Oyster House, un edificio de estilo rústico construido en madera y decorada con estilo campestre con hamacas, mecedoras y mesas de picnic.

La pareja tiene planeada celebrar en esta maravillosa hacienda su matrimonio con sus familiares y amigos más cercanos este fin de semana, según han publicado medios estadounidenses como TMZ y Page Six. "Va a ser todo sobre J.Lo. Ben quiere que todo el enfoque esté en ella para su gran día", ha señalado una fuente en exclusiva a Page Six. Tres días de celebración que darán comienzo con una cena el vienes para recibir a sus invitados. La celebración nupcial tendrá lugar el sábado, tal y como revela la citada fuente, y los contrayentes pondrán el broche de oro a las festividades con una parrillada y un picnic el domingo para despedir a sus seres queridos

Page Six informó previamente que el célebre organizador de eventos Colin Cowie está detrás de todos los detalles de la celebración y que entre la lista de invitados estaría Matt Damon, gran amigo del actor y con quien rueda una película en la que ambos son guionistas, el presentador Jimmy Kimel, el hermano actor de Ben, Casey Affleck y la actriz Drea de Matteo, entre otros. El portal TMZ ya informó hace un mes que la celebración tendría lugar en la propiedad de Affleck a las afueras de Savannah. Las últimas imágenes de Jennifer Lopez fueron tomadas el pasado fin de semana con sus hijos, los mellizos Max y Emme, y las hijas del actor Violet y Seraphina.

Entre algunos de los secretos mejor guardados se especula con que Jennifer Lopez podría lucir un vestido de Alta Costura de Ralph Lauren, pero las fuentes nos aluden a su página web On the JLo para estar al tanto de todo lo que ocurra, ya que a través de este mismo medio dieron a conocer su matrimonio en Las Vegas. "Lo hicimos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Paciente durante veinte años"(...) Fue la mejor boda que podíamos haber imaginado", señaló la intérprete de On the floor a través de su newsletter. La propia JLo entonces compartió con sus fans las fotos de su enlace, los dos vestidos de novia que llevó y dijo que estuvieron acompañados por "los mejores testigos que puedas imaginar". Todos sus fans y el mundo entero aguarda expectante todo lo que pueda ocurrir el próximo fin de semana.