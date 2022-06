El imperio de Jennifer Lopez y Ben Affleck, una de las parejas más ricas y poderosas del 'star-system'

No hay más que mirarles para darse cuenta de que Jennifer Lopez y Ben Affleck están más enamorados que nunca. La pareja del año en Hollywood se casará proximamente y el futuro matrimonio parece haber encontrado el hogar de sus sueños donde compartir un nuevo y desafiante capítulo de sus vidas. Los artistas no han reparado en el precio, simplemente desean el lugar perfecto para vivir tanto ellos como sus hijos, ya que son una de las parejas más ricas del star-system y entre ambos poseen una inmensa fortuna que supera los 500 millones de euros.

Según Celebrity Net Worth, el portal especializado en las finanzas de celebrities, entre ambos suman una riqueza que supera los 500 millones de euros. No obstante, entre el patrimonio de la diva neoyorquina y el actor californiano existe una diferencia sustancial. La cantante y actriz, además de diseñadora de moda, productora de televisión y empresaria, posee un patrimonio valorado en 378 millones de euros con un salario anual de casi 38 millones después de más de treinta años en el mundo de la interpretación. En el caso de Ben Affleck, la cifra de su fortuna es asombrosa, pero menor. El actor, director, guionista y productor alcanza los 142 millones, lo que hace que exista una diferencia de casi 250 millones entre la cantante y el actor.

Jennifer ya de pequeña soñaba con ser artista. A los siete años empezó una gira con su clase de baile por la ciudad de Nueva York. A los dieciséis años obtuvo un pequeño papel en la película My Little Girl y en 1993 decidió dedicarse a la actuación. Desde entonces su fama ha sido vertiginosa, en 1999 debutó como cantante con gran éxito en el mercado internacional gracias a títulos como If You Had My Love, Jenny From the Block o Let's Get Loud, continuó haciendo películas, llegó a ser elegida la mujer más bella del mundo por la revista People, la más poderosa del planeta, según Forbes, y la revista Time la nombró como una de las 100 personas más influyentes del mundo.

Ben comenzó su carrera como actor infantil gracias a su madre que era amiga de un agente de casting local que organizó audiciones para sus dos hijos. Comenzaron documentales educativos y a continuación Ben participó en varias películas dirigidas por Kevin Smith, Mallrats y Persiguiendo a Amy. El verdadero reconocimiento le llegó tras protagonizar y escribir el guion de El indomable Will Hunting (1997), película que obtuvo la acogida del público de la crítica y le valió el Oscar a mejor guión original junto a su amigo de la infancia Matt Damon. Sin embargo, después de exitosas películas como Armageddon, Shakespeare enamorado, Pearl Harbour y Pánico nuclear, su carrera comenzó a sufrir cierto declive a partir de 2003 y decidió emprender su carrera como director. Además de seguir actuando, ha dirigido cintas como Adiós pequeña adiós, Ciudad de ladrones y Argo, que le valieron elogios de la crítica y con esta última obtuvo el Oscar a la mejor película.

Su millonaria fortuna les sitúa como una de las parejas más poderosas del mundo del espectáculo. En su imperio también figura la gran cartera de propiedades que posee la protagonista de Estafadoras de Wall Street y el actor de La liga de la justicia, que suelen invertir en bienes raíces para revenderlos cuando se revalorizan.

Jennifer Lopez adquirió en 2016 una mansión en Bel Air por más de 25 millones de euros. Un residencia que en su día fue propiedad del matrimonio de actores Howard Sherman y Sela Ward, y el lugar idóneo para sus continuos viajes a la costa Oeste e incluso escapar de los flashes de los paparazzis como ocurrió al principio de su relación con Ben Affleck. La vivienda cuenta con 1.300 metros cuadrados, siete habitaciones, trece cuartos de baño, garaje para 17 vehículos, sala de cine y hasta anfiteatro en su exterior.

Hasta que se enamoró de Affleck, Jennifer Lopez vivía en Miami junto a Alex Rodríguez. Cuando rompieron la actriz alquiló una propiedad de once dormitorios, quince baños, gimnasio, oficina, y un frondoso jardín, perfecta para comenzar una nueva vida. La casa, con vistas a la Bahía Vizcaína y al downtown está valorada en 18 millones de dólares, y allí es donde vimos a Jennifer y Ben disfrutar de los albores de su relación cuando se dieron su segunda oportunidad.

En las inmediaciones de los Hamptons también hemos visto a la pareja pasear su amor. La actriz compró una mansión en 2013 por 16 millones de euros con ocho habitaciones, siete baños y un jardín de una hectárea y media con una gran piscina, que mostró en exclusiva a la revista HOLA! USA. Un refugio a prueba de objetivos y con la garantía de privacidad y tranquilidad en Water Mills. A su vez, durante los cuatros años que estuvo junto a Alex Rodriguez compró algunas propiedades de las que luego se deshicieron, así como un ático en Nueva York y una fabulosa mansión en Star Island de Miami, de 38 millones de euros con más de 3.700 metros cuadrados repartidos en 10 dormitorios, 12 baños, bodega y biblioteca, piscina infinita con vistas a una zona de playa privada y casa de invitados con dos dormitorios, dos baños, y dos salones.

Por su parte Affleck vive en la zona de Pacific Palisades en Los Ángeles. El actor adquirió en 2018 una nueva casa de soltero en este exclusivo barrio para estar más cerca de sus hijos. La estrella de Pearl Harbour adquirió en 2018 una espectacular mansión por 15 millones de euros en el exclusivo barrio de Los Ángeles, en el que también reside su exmujer, Jennifer Garner, con sus tres hijos, Violet, Seraphina y Samuel. La mansión cuenta con siete habitaciones, seis baños, dos aseos, sala de cine, gimnasio, bodega de vinos, piscina con spa y una casa exterior para invitados. Un cotizado lugar en la ciudad de Los Ángeles donde viven otras estrellas de Hollywood como es el caso de su amigo, Matt Damon, el cineasta Steven Spielberg o el actor Tom Hanks. La parcela de 1.200 metros cuadrados posee un gran jardín con piscina, zona de barbacoa, spa y una casa para invitados.

A su vez posee una vivienda en el exclusivo Yellowstone Club de Montana, un lujoso resort en Big Sky, una de las estaciones de esquí más exclusivas del mundo y el sueño de cualquier amante de la naturaleza. Nadie puede entrar allí si no es propietario de una de sus residencias, cuyo precio oscila entre los dos millones por un apartamento a los veinticinco de las impresionantes mansiones tipo rancho rodeadas de terreno para disfrutar del aire libre. Hace años que el director de Argo adquirió allí una propiedad, donde la seguridad y la privacidad están garantizadas, y es ideal para pasar tiempo en familia y disfrutar, entre muchas actividades, de 1,100 hectáreas de pistas de esquí, 18 remontes y un enorme parque dedicado solo al snowboard.

A finales de 2019 el prtagonista de The Tender Bar puso en venta su propiedad de Savannah, en el estado de Georgia, por siete millones de euros. Una hacienda de aproximadamente 33 hectáreas situada en Hampton Island en la costa de Georgia que adquirió cuando estaba con Jennifer Lopez en 2003. El edificio principal, una réplica de las mansiones típicas de las plantaciones del sur (las plantaciones de arroz y algodón prosperaron en la isla durante los siglos XVIII y XIX ) al estilo de "Los Doce Robles" de la famosa película Lo que el viento se llevó, contaba con un espectacular pórtico de entrada con vistas panorámicas al mar. Recibió el nombre de La casa grande (The Big House) y a pocos metros de distancia se levantaba la casa de invitados, llamada Oyster House, un edificio de estilo rústico construido en madera y decorada estilo campestre con hamacas, mecedoras y mesas de picnic.