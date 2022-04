La decisión de estilo de Jennifer Lopez tras mostrar al mundo su anillo de compromiso

El pasado 9 de abril, Jennifer Lopez anunciaba en sus redes que quería compartir con sus millones de seguidores una gran noticia. Fue en su boletín digital, On the JLO, donde la artista confesaba emocionada que Ben Affleck había vuelto a pedirle matrimonio veinte años después de su primera proposición en 2002. "Y aquí está mi anillo... un diamante verde... Es mi color favorito y, obviamente a partir de ahora siempre va a ser mi color de la suerte", declaraba la del Bronx mientras presumía de una pieza única y protagonizada por el impresionante diamante verde del que los expertos destacan su singularidad. Aunque no es la primera vez que el tono de la naturaleza le da una alegría a la estrella, no hay más que recordar el jungle dress de Versace con el que Jennifer hizo historia en los premios Grammy de 2000. Ahora, convencida de haber encontrado a su talismán, Jennifer ha lucido varios diseños que tienen algo en común.

VER GALERÍA

-Jennifer Lopez da un atrevido giro 'punk' al look estampado más clásico Kate Middleton

Preámbulo de un compromiso

Poco se imaginaba cuando recogía el pasado marzo un premio en los iHeartRadio Music Awards que le quedaba poco para revivir un momento muy especial junto a Ben Affleck. La estrella recibía semanas después una segunda propuesta de matrimonio del actor totalmente inesperada y ahora luce en el dedo un diamante verde en lugar del rosa que escogió Affleck en 2002. "Me siento muy afortunada. No es habitual que el amor verdadero tenga una segunda oportunidad. Somos muy afortunados... Te quiero", le decía Jennifer. Como anécdota de estilo, los dos conjuntos que lució en la gala de hace un mes estaban protagonizados por el verde: un look de dos piezas, top bandeau y pantalones a la cintura de tejido aterciopelado y, más tarde en el escenario, un vestido de manga asimétrica, profundo escote en "V" y cinturón con piedra turquesa. Desde entonces, la artista lo tiene claro: en su armario no faltan las prendas de esta tonalidad.

VER GALERÍA

-Jennifer Lopez, orgullosa de su cuerpo, divide a sus fans

'Total look' de la cabeza a los pies

Tras anunciar su compromiso, Jennifer Lopez publicaba hace una semana esta foto del look que había llevado a una cita. El estilismo está claramente dominado por el verde oscuro de su vestido de escote ligeramente drapeado, raja lateral y sandalias de pulsera y plataforma. Una oda a su color de la suerte que ahora lleva una y otra vez. Eso sí, como complementos que nunca fallan para darle vida a un conjunto monocolor, la estrella añade pendientes y pulsera dorados, su metal favorito a la hora de elegir accesorios, y un finísimo cinturón marrón que redibuja su cintura.

VER GALERÍA

-Jennifer Lopez y su hija Emme, dos formas opuestas de llevar un look vaquero

Oda a la primavera

Como propuesta menos obvia pero que también confirma el idilio de la celebrity con el color de la naturaleza, Jennifer colgaba esta instantánea con motivo del domingo de Pascua en la que lleva un bolso verde de cadena dorada colgado al hombro. El estampado de su vestido de cuello cerrado y mangas largas abullonadas también presenta detalles de su tono talismán, además del marco en el que elige fotografiarse, rodeada de vegetación. "El verde es tu color 💚", "La más ideal 💚" y una retahíla interminable de corazones verdes son el tipo de respuestas que recibe la futura esposa en sus publicaciones desde que compartiera con el mundo su anillo de compromiso. Y es que, sus fans también están convencidos de los poderes mágicos del amuleto cromático de su ídolo.