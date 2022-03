Jennifer Lopez da un atrevido giro 'punk' al look estampado más clásico Kate Middleton La intérprete ha caído rendida al tradicional tartán, un favorito de la duquesa de Cambridge y Magdalena de Suecia, aunque ella lo lleva de forma muy distinta

En tiempos antiguos, eran las reinas y demás mujeres de la corte quienes dictaban las últimas tendencias de moda, unas poco accesibles, por supuesto, para la gente común. Con el tiempo, su influencia se vio truncada por la de las celebrities, artistas de todas las disciplinas que suscitaban furor en un nuevo mundo hiperconectado. En 2022, por suerte, ambas fuerzas conviven, incluso inspirándose entre sí de las formas más inesperadas. ¿Alguna vez imaginaste a Jennifer Lopez siguiendo el estilo señorial de Kate Middleton? Pues ha ocurrido gracias al estampado de tartán que fascina a las royals, aunque la artista le ha dado un giro muy cañero que la duquesa probablemente no copiaría.

VER GALERÍA

- Jennifer Lopez versiona la falda asimétrica que adora doña Letizia

La alternativa punk para llevar tartán en invierno

Jennifer ha pasado casi tres décadas cultivando su imagen de diva del pop, tiempo en el cual se ha atrevido varias veces a reimaginar los looks predilectos de las mujeres de la realeza para dotarlos de una estética más urbana, pero no por ello cotidiana. Su última obsesión es el símbolico estampado de tartán, originario de escocia, que arrasa en faldas plisadas y vestidos largos esta temporada. Ella, no obstante, ha recurrido a este en un formato de dos piezas de punto, un jersey oversize bañado en tachuelas y pantalones palazzo de tiro alto, que remató con el bolso RC Clan Tartan, adornado con borlas rojas y más tachuelas, y unas excéntricas botas altas a juego con tacón de 'colmillo' dorado, todo firmado por Fausto Puglisi para Roberto Cavalli Pre Fall 2022.

VER GALERÍA

- El cambio de look de Jennifer Lopez con el corte shag y las mechas rubias más populares de los 2000

Brillo por doquier: Jlo apuesta por el 'más es más'

A diferencia de las royals, sin embargo, que prefieren dejar los complementos potentes en el joyero cuando se deciden por estampados vistosos o colores potentes, la artista ha hecho gala de su idilio de años con el bling-bling y los detalles más llamativos. Para complementar su total look tartán, ha escogido múltiples brazaletes y relojes de oro amarillo con diamantes, cortesía de la casa Bvlgari, que deslumbran casi tanto como su rubia melena shag y labios rojos de efecto glossy, tendencia de maquillaje que acaba finalmente con el reinado de los sutiles acabados mate.

- Kate Middleton recupera en enero su vestido 'puffy' navideño

Kate y Jennifer, conectadas por un estampado con toque personal

Desde doña Letizia hasta Magdalena de Suecia, prácticamente todas las royals europeas han sucumbido en algún momento al histórico motivo de tartán, un patrón que hace especial énfasis en disimular las imperfecciones del cuerpo con su diseño geométrico. No obstante, es la duquesa de Cambridge quien lo ha llevado en más ocasiones con su distintivo estilo señorial: destacan un vestido de cuello camisero blanco y románticas mangas puffy que ha lucido un par de veces, la falda plisada que inspiró a sus contemporáneas y el diseño viral de cuello bobo que sus seguidoras agotaron en las rebajas.

VER GALERÍA

- La colección de vaqueros de Jennifer Lopez que querrán copiar las chicas bajitas

Para Jlo, en cambio, supone un cambio de registro que ha afrontado decantándose por dos piezas cómodas similares a sus icónicos conjuntos de chándal y atrevidos complementos de oro y diamantes que la nuera de Diana de Gales jamás llevaría en grandes cantidades. Además, la combinación de las tachuelas con este popular estampado hace referencia al movimiento del punk británico de los años 70's, que recogió elementos tradicionales de la cultura nacional y los reformó según los cánones del rock rebelde. Imposible olvidar, por ejemplo, el God Save The Queen de los Sex Pistols o el impacto que tuvo y sigue teniendo el legado de Vivienne Westwood, artífice y reina indiscutible de la moda punk.

Haz click para ver el documental de Jennifer Lopez, donde descubrimos las claves de estilo, su rutina diaria y cómo es capaz de conectar con todos sus fans. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!