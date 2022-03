Kate recuerda por una razón muy significativa su icónico look con estampado tartán La duquesa de Cambridge se une a las celebraciones por el Día de San Andrés al compartir una imagen de 2019 con un look lleno de simbolismo por Escocia

Las restricciones de movilidad han alterado las agendas oficiales de las familias reales hasta el punto de que la mayoría de los encuentros han tenido que pasarse al terreno digital, mediante videollamadas o apariciones en vídeo. Afortunadamente, los avances tecnológicos han permitido que, incluso en esta situación, los royals puedan seguir prestando su apoyo incluso cuando los actos presenciales están fuera de la mesa, algo en lo que el príncipe Guillermo y Kate Middleton se han volcado por completo. A través de sus perfiles oficiales no solo han tratado de conocer algunos de los problemas de la población británica, también se han sumado a celebraciones como ha sido el caso de este 30 de noviembre, una fecha especial para Escocia al ser el día de San Andrés, su patrón. Aunque no han podido visitar la zona como otros años, una foto en la cuenta ha querido simbolizar el homenaje de los duques de Cambridge. La imagen, del año pasado, no solo mostraba un emocionante momento por las calles de Dundee. También nos ha devuelto uno de los looks más aplaudidos del armario de Kate.

Se trata de look firmado por Alexander McQueen, uno de sus modistas de cabecera, que escogió para la visita de 2019. Una prenda que forma parte de los diseños más característicos de las mujeres de la realeza británicas, a medio camino entre un abrigo y un vestido. Aunque lo más espectacular de la creación era el precioso estampado, un clásico tartán (típico de la zona norte de Reino Unido) en color verde y azul que Kate combinó con unas medias negras, salones a tono y complementos coordinados con el print.

La eterna tendencia

Por muy actual que pueda parecer el look de Kate pese a tratarse de una foto del año pasado, no podemos olvidar que es el mismo estampado que Victoria Beckham, Miu Miu o Versace han convertido en uno de los motivos protagonistas de sus pasarelas otoñales. De ahí que no pierda el toque de actualidad pese a que se trate de un diseño que estrenó en 2012. A favor del abrigo-vestido tenemos también que recalcar la atemporalidad del patrón. La cintura de avispa y falda evasé son dos elementos que nunca pasan de moda y que, además, representan a la perfección el estilo de la duquesa de Cambridge, siempre al tanto de adquirir diseños que pueda reciclar.

Accesorios con mensaje

Habiéndolo llevado tanto con salones como con zapatos de tacón, Kate Middleton ha podido demostrar que cambiando los complementos es capaz de llevar, una y otra vez, algunos de los grandes hits de su armario, una de las razones que le convierten en una de las mujeres mejor vestidas del mundo. De hecho, volviendo a la foto que han compartido este lunes -de la última vez que apostó por lucir el vestido- fue el bolso verde a juego con la bufanda los accesorios que le dieron a la mezcla un toque juvenil. Además, quiso que Diana de Gales estuviera presente de alguna manera al llevar un juego de pendientes de su joyero.

