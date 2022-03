Kate Middleton amplía su armario 'working' con el traje que permite ahorrar en ropa

Con la aparición sorpresa de la duquesa de Cambridge de este lunes, hemos llegado a una rápida conclusión: no hay mujer de la realeza que, esta temporada, se resista al color block. La tendencia que inmediatamente nos hace pensar en Máxima de Holanda ha sido también adoptada por otras royals como doña Letizia o Mary de Dinamarca (su look en verde y azul de hace unas semanas es el mejor ejemplo). Mientras tanto, en un vídeo publicado en la cuenta de los Duques, Kate Middleton anunciaba que muy pronto compartirían los resultados de una encuesta que han llevado a cabo sobre la crianza de los hijos ataviada con un conjunto verde botella y rosa empolvado. Dos colores que, si bien nos pueden recordar a la primavera en un primer momento, han conseguido adquirir una personalidad más invernal por la elección de prendas.

El punto de partida de Kate fue el traje verdoso de dos piezas, una elección de inspiración working a la que cada vez es más aficionada. Del sofisticado conjunto, lo que mejor se apreciaba en el plano, era la americana. Al llevarla abierta, una forma de lograr una imagen más informal, quedaban a la vista tanto el top como el pantalón, un diseño de cintura alta. Por debajo de la chaqueta, la duquesa de Cambridge agregó un jersey de punto -básico por excelencia de la temporada- de cuello caja en color rosado, pieza que daba ese toque otoñal gracias al suave tejido, tan utilizado para abrigarse en estos meses del año.

Estrenos con los que ahorrar en ropa

Si bien Kate es una experta en reciclar, una y otra vez, algunas de las prendas más favorecedoras de su armario (incluso de cuando no estaba casada con el príncipe Guillermo, como la americana roja de Zara de hace 8 años), en esta ocasión habría optado por sorprender con un estreno. Tanto el look de dos piezas como el jersey empolvado serían algunas de las nuevas adquisiciones de su armario en este año. ¿Lo bueno? Que al ser de estética minimalista y lisos, se asegura de incluir en su vestidor piezas que podrá recuperar en cualquier momento, independientemente de las tendencias, estrategia que -a la larga-permite ahorrar en ropa.

El collar con guiño

Por mucho que nos entusiasme la mezcla de colores (la prueba de que la imaginación es el límite a la hora de experimentar con las tonalidades del armario), lo cierto es que el detalle que más nos gustó del look no es tan llamativo. Se trata de la elección de complementos de la Duquesa para aparecer en el vídeo: una cadena dorada con tres pequeñas medallas colgantes. Una pieza de joyería que recuerda a la que tiene con las letras G, C y L, las iniciales de sus hijos. De esta manera, Kate se aseguraría de que los tres estuvieran con ella de una manera sentimental rindiéndoles ese discreto pero cariñoso gesto.

