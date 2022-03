Abrimos el joyero más preciado de Kate Middleton

Quizás la rutina de las mujeres de la realeza no tiene nada que ver con la nuestra: los actos oficiales, las galas, las celebraciones anuales... Pero, en algunos aspectos, no somos tan diferentes. Por ejemplo, desde que dio comienzo la crisis sanitaria, la mayoría de ellas ha adoptado una postura muy práctica reciclando estilismos de su armario. Otro punto que tenemos en común es que, como a cualquiera, disfrutan recordando a sus seres queridos a través de sus looks, algo con lo que nos sentimos muy identificadas. Homenajes rescatando prendas antiguas de familiares, combinaciones con guiño o complementos con mensaje son algunas de las estrategias que nos recuerdan que, a nivel emocional, somos parecidas. Es algo que la duquesa de Cambridge nos ha confirmado este martes. Kate Middleton acudió al parque londinense Old English Garden para reunirse con padres que habían recibido el apoyo de asociaciones durante el confinamiento. Y si bien su look se llevó la mayoría de las alabanzas de sus fans (especialmente cuando descubrieron que había reciclado uno de sus trajes de este año en clave deportiva), uno de sus complementos de estreno se nos pasó desapercibido en un primer momento.

Si bien es habitual que lleve complementos como pulseras, relojes o cadenas -siempre en clave minimalista sumando puntos de estilo de una manera discreta- uno de los accesorios que escogió para la cita tenía un significado muy especial. Además, era una pieza bastante llamativa: un original collar con tres medallitas de oro. En ellas se encontraban grabadas una 'G', una 'C' y en la tercera la 'L', las iniciales de sus tres hijos, los príncipes George y Louis y la princesa Charlotte. Es decir, Kate había encontrado una forma de llevar a sus pequeños con ella incluso lejos de casa, en sus citas de trabajo.

Una pieza muy versátil

Fue clave, a la hora de lucir el colgante de estreno, la elección de su look. Gracias a que su top de Ralph Lauren tenía un escote amplio, el collar con las medallas quedaba al descubierto. Así como otra fina cadena de oro firmada por Spells of Love, diseño que rondaría los 92 euros. Y, ya que el complemento es lo bastante discreto como para formar parte de futuros looks para citas casuales (además, las tonalidades metalizadas como dorado y plateado son las más versátiles), no tenemos dudas de que esta no será la última vez que veremos a Kate con el accesorio.

Un tierno reconocimiento

Y aunque nos hemos derretido con la ocurrencia de Kate Middleton, lo cierto es que no es la primera vez que tiene presentes a sus pequeños a través de su look. Hace unos meses, visitando una clase sensorial para bebés del centro Ely y Careay de Cardiff, lució un diseño personalizado obra de Daniela (1.200 euros) con el que recordaba a sus hijos. La conclusión que podemos sacar, si tenemos en cuenta que ambas citas tenían relación con niños, es que la duquesa de Cambridge haría partícipes a George, Charlotte y Louis de esa manera tan peculiar.

Los guiños de otras royals

El gesto de la duquesa de Cambridge nos recuerda a otros homenajes del estilo que han realizado royals como Meghan Markle -tiene una colección de colgantes con la letra 'A'- o incluso la reina Letizia, que rescató en su gira autonómica el abanico que regalaron como recuerdo por el bautizo de la infanta Sofía. Charlene y Estefanía de Mónaco son también madres orgullosas que o bien recurren a complementos con significado. Aunque en el caso de Estefanía, esta se convirtió en maniquí de los diseños de Pauline Ducruet, incorporando a su armario creaciones de su hija.

