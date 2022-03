Kate transforma su traje 'todoterreno' con las zapatillas favoritas de Diana de Gales

Si algo tienen en común las agendas oficiales de la mayoría de las royals últimamente son los actos relacionados con la crisis sanitaria. Ya sea para mostrar su apoyo a algunos de los sectores más afectados -como don Felipe y doña Letizia en su visita al Teatro Real, o para ayudar aportando su granito de arena -lo que hicieron el príncipe Harry y Meghan Markle como voluntarios- lo cierto es que la implicación es máxima. La última ha sido la duquesa de Cambridge, quien acudió este martes al Old English Garden para reunirse con padres y miembros de organizaciones no gubernamentales que habían prestado soporte mediante grupos de ayuda a familias en situación de vulnerabilidad. Aunque para la ocasión no hubo un look de estreno -las mujeres de la realeza están prefiriendo reciclar sus prendas favoritas- lo cierto es que Kate Middleton triunfó con su sencillo look de entretiempo con guiño a la madre de su marido, una alternativa elegante que, como la mayoría de sus mezclas, nunca pasa de moda.

De Kate a Máxima, las compras para este otoño inspiradas en looks virales de 'royals'

El de Kate fue el perfecto look de entretiempo, sí, pero también el mejor ejemplo de cómo reciclar un traje dándole un aspecto totalmente distinto y contrario a la estética working. Una de esas mezclas que sirven de transición entre el armario veraniego y las mezclas otoñales. Algo que consiguió mezclando un top blanco de punto con manga firmado por Ralph Lauren, junto a unos pantalones de cintura alta. El diseño de pinzas, era de una favorecedora tonalidad colorete y pertenece a su dos piezas de Marks & Spencer que estrenó el pasado marzo en una visita con el príncipe Guillermo al Centro de Ambulancias de Londres (bajo estas líneas).

Un color inspirado en el maquillaje

Dejando la americana en casa e integrándolo en un look más informal, Kate pudo reciclar una de las prendas en su cita de mañana. Otra de las peculiaridades que nos fascina del diseño -además de su atemporalidad- es que la sombra elegida entra en la lista de colores multidisciplinares: lo mismo puede lucir con prendas ligeras que con un jersey si quiere reciclarlo dentro de unos meses. Por mucho que estemos convencidas de que la tonalidad no va a pasar de moda, coincide que es una de las más repetidas esta temporada. Los desfiles otoñales de Altuzarra o Alexander McQueen también han sucumbido a la paleta inspirada en el maquillaje.

Con zapatillas de deporte

El minimalista look deja claro que solo necesitamos dos tonalidades para crear una mezcla con estilo, sin recurrir a estampados ni volúmenes de impacto. Y, ya que se trataba de un acto al aire libre, la duquesa de Cambridge recurrió al calzado por el que suele apostar cuando se trata de acudir a eventos al aire libre en parques o jardines: unas zapatillas de deporte. En concreto lució el modelo blanco de Superga (60 euros), las que serían sus sneakers favoritas al tenerlas en varios colores. Como decíamos al comienzo, con ellas conecta con el armario de Diana de Gales, quien las lució en 1997.

