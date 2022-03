Doña Letizia sigue la misma estrategia de estilo en la ópera y recicla su vestido rojo más versátil La Reina ha recuperado uno de sus looks más favorecedores: un diseño 'corola' que estrenó en 2018

Llega a su fin una de las semanas más ocupadas para los Reyes. Tras sus viajes exprés a Navarra y Zaragoza, los actos en la capital tampoco han faltado en la agenda oficial. Aunque han sido las citas culturales las que han puesto el punto final con la inauguración de la exposición sobre Miguel Delibes, a la que acudieron este jueves, y la más esperada por los fans del estilo de doña Letizia: su visita al Teatro Real. Para darle el pistoletazo de salida a la temporada 2020/2021, sus Majestades no han querido faltar, la manera de demostrar su apoyo incondicional al sector que todavía se encuentra sufriendo las consecuencias de la crisis sanitaria. Y, ya que serían de los primeros en disfrutar de la ópera de Verdi, Un ballo in maschera, todo parecía indicar que el estilismo de la Reina estaría a la altura de la mágica velada.

Sobre todo si nos remontamos a esta misma cita un año antes, la que tuvo lugar en 2019, cuando doña Letizia estrenó una de sus adquisiciones más rompedoras. Una elección muy alejada de los looks que suele escoger para los actos que requieren una etiqueta algo más arreglada. Su diseño, un modelo blanco a medio camino entre vestido y americana -firmado por Lola Li- dejó claro que incluso cuando rompe sus propias normas de estilo triunfa con sus apuestas. Sin embargo, siguió fiel a su estrategia de volver a reciclar otro de sus looks virales: su Carolina Herrera más versátil.

De mañana o de tarde

No es de extrañar que haya optado por la que es una de sus firmas de cabecera con el diseño de falda 'corola', sin mangas y cuello caja. Es una prenda que estrenó en 2018, pero formaría parte de sus favoritas tanto por la silueta como por el color (recordemos que el rojo es el que reserva para las grandes ocasiones). Y, como la última vez que lució su creación, que alterna paneles troquelados con encajes de flores, la mañana previa a la entrega de premios Príncipe de Asturias de hace un año, unos tacones destalonados de la misma firma -y del mismo color- pusieron el broche final a su look. Al haberlo llevado en actos de mañana como en citas oficiales de tarde, la sofisticada creación demostraría ser una de las más versátiles de su armario, funcionando en todo tipo de ocasiones.

Cambio en los complementos

Si la primera vez que doña Letizia lució su nueva adquisición escogió unos stilettos nude como broche (no olvidemos que esta tonalidad suma centímetros de altura visualmente), tanto en 2019 como este viernes ha preferido crear una mezcla monocromática muy sofisticada. Aunque no ha sido la única diferencia si comparamos los tres looks. ¿El encargado de sumar puntos de estilo a su noche en la ópera en el Teatro Real? Un bolso dorado de mano -también de Carolina Herrera- con el que dio ese toque lujoso final a la combinación. La verdadera prueba de que, con los accesorios adecuados, podemos adaptar cualquier prenda del armario según la cita que se nos presente.

