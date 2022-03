La reina Letizia recupera por tercera vez aquel vestido 'made in Italy' que conquistó a la prensa

Dentro de la que está siendo una de las semanas más ajetreadas para los Reyes, este jueves prometía convertirse en un nuevo desafío de estilo para doña Letizia. Con motivo de la inauguración de la exposición Delibes, una muestra que pretende sumergirse en la vida del escritor por el Centenario de su nacimiento, tanto ella como don Felipe, han acudido a la Biblioteca Nacional mostrando su apoyo al sector cultural, uno de los más afectados que todavía reivindica su espacio en una nueva normalidad donde las actividades de ocio se ven constreñidas. Al ser un acto de tarde -pero conmemorando la trayectoria de uno de los escritores más importantes del país-, parecía la ocasión ideal para lucir una mezcla informal con un toque elegante, algo en lo que la Reina es toda una experta de un tiempo a esta parte reciclando algunas de sus prendas favoritas, como el diseño de inspiración working por el que apostó el miércoles, su vestido del encuentro con Melania Trump, o el que llevó a la ceremonia de apertura de esta tarde.

De largo midi, con cinturón slim y manga corta, su apuesta resultaba fácil de identificar solo con mirar el escote. Y es que aquel modelo azul noche con corte en 'V' era otro de los grandes éxitos de su armario con un bordado muy peculiar. En concreto, se trata de una pieza que estrenó en marzo de 2018 (y que llevó también en 2019) con la que se convirtió en protagonista de varios titulares. Pero, ¿cuál es la particularidad que permite que se le reconozca a simple vista? Un original detalle del cuerpo, zona en la que su vestido está cuajado de mariposas. Aunque también llaman la atención los originales drapeados que parten del centro del vestido, y que terminaban asemejándose a una estrella, una serie de bordados que aportan volumen a la zona.

La combinación 'prohibida'

Han pasado dos años desde que lució por primera vez la obra de Bottega Veneta, una firma que no suele escoger con frecuencia. Aunque, también resulta llamativo que, en todas las ocasiones que ha apostado por el diseño made in Italy, ha optado por complementarlo con accesorios negros. Un resultado de colores que, para muchas expertas en moda se trata de una combinación 'prohibida'. Sin embargo, como doña Letizia demostró en su día -al igual que esta tarde-, no solo le encanta, sino que no hay mezcla de tonalidades que se le resista.

El toque original

Por supuesto que las mariposas bordadas nos parecen un detalle que convierten la pieza italiana en algo único. Pero no podemos obviar cuál fue la elección de la Reina para ponerle el broche a su vestido. Si en sus anteriores citas, apostó por unos stilettos negros para combinar la prenda (como se ve sobre estas líneas), fueron unos tacones sling back en el mismo color de Carolina Herrera -a juego con el bolso de mano (Nina Ricci)- los complementos que actualizaron su creación made in Italy versión 2020.