Doña Letizia vuelve a los vestidos entallados y recicla el de su encuentro con Melania Trump

Imersos ya de lleno en el nuevo curso y tras celebrar ayer en privado el cumpleaños de doña Letizia, los Reyes han viajado hoy hasta Villanueva de Gállego, en Zaragoza, para asistir al acto de conmemoración del 125º aniversario del Heraldo de Aragón, una cita que sin duda traerá grandes recuerdos a la Reina y su etapa como periodista. Como ha ocurrido en los tres eventos oficiales que ha protagonizado desde que ha comenzado este nuevo curso, -en los que ha repetido dos prendas de Zara y una de Massimo Dutti- no ha querido estrenar look, sino que ha recuperado de su armario un favorecedor diseño con el que ha derrochado estilo una vez mas.

Dosis extra de color

Si a lo largo de este verano los modelos camiseros de siluetas evasé se han convertido en sus grandes aliados para las citas del día a día, tal y como demostró en su intenso tour por España el pasado julio, hoy ha preferido cambiar de estrategia y ha vuelto a los diseños entallados. Doña Letizia ha reciclado por tercera vez un favorecedor vestido de un tono rosa poco habitual en su armario pero que le favorece especialmente y realza su bronceado. Se trata de un diseño que estrenó en la Casa Blanca en junio de 2018, cuando ella y el rey Felipe fueron recibidos por Donald y Melania Trump y que guarda una curiosa anécdota tras él, puesto que apenas unos días antes de que lo luciera la Reina, lo llevó la primera dama estadounidense en su versión azul celeste.

Vestido viajero

Fuera esta coincidencia fruto del azar o de un homenaje premeditado, el caso es que, evidentemente, este look protagonizó numerosos titulares no solo en nuestro país sino también en la prensa internacional, que alababa el buen gusto de la reina Letizia. Un año después, en julio de 2019, lo volvía a lucir, esta vez en Madrid para presidir unas audiencias en el palacio de la Zarzuela. Dicen que no hay dos sin tres, y hoy lo escoge de nuevo en Zaragoza, curiosamente con los mismos accesorios.

Este vestido, pensado especialmente para adaptarse y potenciar la silueta femenina gracias a su tejido de crepé rizado elástico, posee silueta lápiz y cuello a la caja. Incorpora dos bolsillos laterales rematados con botones a tono y ribete dorado, y un cinturón metalizado a contraste que genera un efecto aún más estilizador. La falda baja hasta las rodillas y posee una pequeña abertura en la parte posterior para mayor comodidad, un concepto muy lady que encaja tanto con el estilo de doña Letizia como con el de Melania Trump.

Como comentábamos, todas las ocasiones en las que hemos visto a la esposa de Felipe VI con esta pieza lo ha combinado con los mismos complementos para conseguir un total look de lo más estiloso: salones de ante rosas de Magrit y cartera de mano tipo sobre a juego. Hoy deja su melena (que ha crecido notablemente este verano) suelta, peinada con raya al medio y ondas naturales.