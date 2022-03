El gran acierto de la Reina con 'top' mágico de Zara y alpargatas

Comienza una semana especialmente significativa para la Reina; de hecho, mañana estará de celebración, ya que cumplirá 48 años. Un cumpleaños al que seguirán varios actos de distinta índole, todos ellos junto al rey Felipe VI: el miércoles 16, participarán en Zaragoza en la conmemoración del 125º aniversario del Heraldo de Aragón; el jueves 17, acudirán a la inauguración de la exposición Delibes en la Biblioteca Nacional de España; y el viernes 18, concluirán su agenda con el inicio de la temporada 2020/2021 del Teatro Real con la representación de la ópera Un ballo in Maschera de Verdi. Sin embargo, antes de todo y en lo que supone su compromiso de despedida a sus 47 veranos, doña Letizia ha viajado hasta Navarra para formar parte de la apertura del nuevo curso escolar. Un compromiso que le ha llevado a visitar el Colégio Público de educación infantil y primaria Nuestra Señora del Patrocinio y el Instituto de educación secundaria EGA. Una ocasión en la que su look no ha pasado desapercibido, como tampoco lo hicieron hace unas días su vestido reciclado de Zara con efecto fit o su diseño camisero floral.

La Reina encuentra en Zara su nuevo básico para este otoño

Para esta ocasión, doña Letizia recupera de su armario un básico de otoño que marcó uno de sus looks virales en 2018. Se trata de un top efecto corsé que presenta cuello redondo, manga sisa y un estampado de cuadros. Para potenciar un corte aún más estilizador de forma mágica, se acompaña de un cinturón del mismo tejido que define la cintura. Para romper con el clasicismo de esta prenda debido a sus dibujos lineales, muestra el bajo en línea evasé y aberturas laterales, que crea un acabado asimétrico. Pertenece a la colección de Otoño/Invierno 2018-2019 de Zara y, por aquel entonces, figuraba con un precio de 25,95 euros.

Fue la prenda principal del look que llevó en Oviedo el 18 de octubre de 2018. Un día en el que, dentro del marco de actividades previas a la entrega de los Premios Princesa de Asturias, partició en un homenaje al cineasta estadounidense Matin Scorsese en la Antigua Fábrica de Armas de la Vega, previamente al tradicional concierto con motivo de estos galardones.

Respecto a este acto y el que hoy acontece, la Reina da un giro a la forma de combinar este top para conseguir un efecto rejuvenecedor. Si hace dos años lo combinaba con un pantalón sastre de corte pitillo en color negro, busca rebajar esa formalidad que acompañaba a su elección en esta ocasión con unos culotte. Eso sí, también en este tono neutro para equilibrar cromáticamente su imagen.

Del mismo modo, en lugar de unos salones acharolados como en el otoño de 2018, prefiere una opción mucho más informal y cómoda, pues se decanta por unas alpargatas de cuña en negro. Se trata del modelo Carina de Castañer que estrenó el 8 de julio en Aragón durante su gira autonómica por España tras el levantamiento del estado de alarma con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus. Como joyas, lleva sus pequeños aros con forma de cañas de bambú y su anillo de Karen Hallam.