Doña Letizia rompe los códigos de su armario con un diseño 'oversize'

Los Reyes han acudido hoy a la inauguración de la temporada 2019/2020 del Teatro Real en Madrid, en la que han disfrutado de la representación de la famosa ópera Don Carlo de Giuseppe Verdi, que regresa 14 años después de su última representación. Para esta velada, en la que también se ha podido ver a otros rostros conocidos como las siempre elegantes Eugenia Silva o Isabel Preysler, doña Letizia ha vuelto a brillar gracias a un impecable vestido blanco. Fue en esta misma cita en 2016 cuando lució su comentadísimo LBD de Felipe Varela con bajo de encaje, y el año pasado estrenó el mono-capa con influencias de Hollywood que dio la vuelta al mundo. A pesar de que hoy cambia su inspiración respecto a aquellas elecciones, logra configurar un conjunto igualmente acertado y de tendencia. Una puesta en escena que podemos considerar como todo un acierto y que además nos deja una anécdota gracias a su peinado.

La Reina ha preferido apostarlo todo al blanco esta vez, y ha optado por un diseño midi de Lola Li de este favorecedor tono que resaltaba su bronceado veraniego, una pieza con cuerpo de escote en 'V' y solapas tipo blazer, hombros estructurados y manga larga con puños ajustados. Esta creación posee el adorado corte envolvente al que tantas veces ha recurrido doña Letizia, pero cambia su silueta entallada por otra oversize, mucho más moderna y rompedora, que agrega una falda pareo que parte de la cintura pero sin llegar a ajustarla, un patrón complicado pero totalmente de tendencia que defiende con maestría.



Como complementos, ha recuperado sus estilosos salones destalonados con detalles de PVC firmados por Manolo Blahnik, y los ha combinado con un bolso de mano negro para conseguir un look de contrastes. Esta infalible combinación del blanco y negro es una de las preferidas de doña Letizia tanto para los actos de trabajo en su día a día como para citas más especiales, y lo cierto es que no sorprende, porque se trata de una apuesta sobre seguro. De esta manera, arriesga en cuestión de patrones pero no de tonalidades. Luce también unos pendientes colgantes de pedrería en negro con forma de lágrima, y rescata las famosas pulseras 'gemelas' de Cartier, dos brazaletes de diamantes que fueron incluidos por la Reina Victoria Eugenia entre las llamadas 'joyas de pasar'.

En cuanto al look de belleza, opta por un favorecedor recogido bajo con mechones sueltos, al más puro estilo 'Meghan', y se decanta por un maquillaje altamente favorecedor en el que destaca el ahumado de ojos en tonos bronce y el colorete melocotón. Completa con un labial muy natural de acabado glossy.

