Kate acierta con su chaqueta roja de Zara en el décimo aniversario de su compromiso

Es habitual que, tanto las mujeres de la realeza como las primeras damas se terminen convirtiendo en las mejores embajadoras de la moda de su país. La reina Letizia, por ejemplo, cuenta con varios modistos españoles entre sus favoritos. De la misma manera, Kate Middleton muestra la misma simpatía por las firmas británicas. Por eso resulta tan sorprendente cuando se alejan de las marcas nacionales y fichan prendas fuera de sus fronteras. Esto sería algo que tanto la duquesa de Cambridge como Meghan Markle habrían experimentado en varias ocasiones al apostar por el made in Spain. Y, ¿cuál es uno de los nombres que más se repite en sus respectivos armarios si buscamos el sello español? Zara. En concreto, la mujer del príncipe Guillermo habría lucido una prenda de la estrella de Inditex este lunes: una americana roja. La curiosidad estilística ha sido significativa por partida doble, ya que hoy cumple 10 años desde que dio uno de los 'sí quiero' más importantes de su vida.

- El cambio de estilo de Kate continúa: más rubia y más juvenil gracias al 'made in Spain'

No, no nos referimos al de su gran día, cuando contrajo matrimonio con el Príncipe, sino al que dio un poco antes. En concreto, hace 10 años, ocasión en la que se anunció el compromiso oficial entre la pareja, una decisión que uniría sus vidas para siempre. Ha pasado una década desde aquel momento inolvidable para ambos, de ahí que nos resulte tan especial que la firma española haya sido la escogida para tan señalada fecha. Además, la elección de la duquesa de Cambridge va totalmente en línea con su estilo a prueba de tendencias, ya que se ha decantado por un modelo atemporal de esos que nunca pasan de moda. Por muy actual que parezca la prenda -a fin de cuentas una americana es un básico del fondo de armario-, no es de esta temporada.

Un color muy 2020

Que Mugler o Burberry hayan hecho del rojo el matiz que teñiría nuestros looks este otoño, es algo con lo que Kate nos despista, ya que podría ser un diseño salido de cualquier colección Otoño/invierno. Sin embargo, su blazer sería de 2012, año en el que se habría hecho con la pieza de Zara tal y como probó en los Juegos Olímpicos de Londres. Básico que habría reciclado con mucho estilo nada menos que 8 años más tarde al escogerla para agradecer la participación en Hold Still, proyecto fotográfico que ha resumido cómo han vivido el confinamiento en Reino Unido. La Duquesa se aseguró de que su prenda lanzara indirectamente un mensaje esperanzador ya que es un color que se relaciona con la fuerza o la energía (y el tono que también escogió cuando visitó algunas de las fotografías expuestas en la ciudad), valores que podría querer transmitir a la población.

Camiseta blanca y su collar con guiño

Quizás merece la pena destacar que, dentro de que se trata de una chaqueta de inspiración working, las hombreras ligeramente abullonadas hacen de la creación de Zara un modelo algo distinto dentro de su colección de americanas. Un diseño similar es el que se encuentra a la venta en El Corte Inglés (sobre estas líneas), también con detalles de alto impacto. Es más, ya que la americana resultaba llamativa, Kate se limitó a añadir una camiseta blanca por debajo y una de sus joyas favoritas: la cadena con tres pequeñas medallas que lleva las iniciales de sus tres hijos. Pieza que forma parte de su joyero más emotivo al que recurre en aquellas ocasiones en las que homenajea, de manera sutil, a sus pequeños.

