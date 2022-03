Los dos poderosos estrenos de Kate Middleton: el abrigo más pasional y el bolso 'Love Letter'

El papel de los duques de Cambridge durante la crisis sanitaria está siendo fundamental. No solo se han encargado de readaptar su agenda cumpliendo con los compromisos laborales vía videollamada. También aprovechan cualquier ocasión para mostrar su apoyo al difícil momento que atraviesa Reino Unido. A los actos a los que han acudido estas últimas semanas hay que añadir el de este martes. Tanto el príncipe Guillermo como Kate Middleton han conocido de primera mano el proyecto fotográfico Hold Still -el nombre que reciben varias imágenes cuyo objetivo era animar a la población- en Londres. Tratándose de una cita fuera del Palacio de Buckingham y al aire libre, la Duquesa ha apostado por un look muy invernal luciendo uno de los primeros abrigos de la temporada, prenda que las mejor vestidas ya han sacado del armario. Y el suyo es un modelo de estreno tan llamativo y favorecedor que estamos seguras de que lo reciclará en varias ocasiones durante las próximas semanas, incorporándose a su lista de compras rentables.

El regreso de 'Kate': el vestido estrella de la duquesa de Cambridge para marcar cintura

Tanto Kate como otras mujeres de la Familia Real británica son grandes admiradoras de los abrigos largos que hacen las veces de vestidos. Unas prendas elegantes que coordinan a la perfección con el resto de accesorios, como fue la que escogió para su cita en Londres. El diseño -que recuerda a los clásicos chaquetones militares por el patrón recto, solapas XL y las hombreras marcadas-, es obra de Alexander McQueen, una de sus firmas de cabecera que deja a un lado la teatralidad para ofrecer prendas atemporales cuando se trata del armario real. Además, la creación llevaba doble hilera de botones negros, color que sirvió de hilo conductor a la Duquesa a la hora de añadir los complementos.

Complementos de fondo de armario

De esta forma, unos salones negros fueron los zapatos con los que Kate Middleton puso el toque final a su sencillo look con el que no solo triunfa en invierno, sino también en otoño. Un calzado que se sincronizaba también con la falda. Por mucho que el protagonista indiscutible de la mezcla otoñal fuera el abrigo escarlata, la duquesa de Cambridge lució por debajo del modelo una falda midi plisada oscura y un top blanco de cuello caja, un clásico black & white que se limitaba a potenciar la cálida tonalidad del chaquetón. De hecho, al lucir prendas lisas, pudo apostar por una mascarilla con flores estampadas con la tranquilidad de que no sobrecargaba la composición.

Un bolso muy romántico

Otro detalle que tampoco pasó desapercibido del look de la Duquesa fue el bolso. Acostumbrada a mandar mensajes hábilmente escondidos en sus combinaciones, el complemento también parecía estar cargado de significado. Y es que el diseño recibe el nombre de Love Letter, que se podría traducir por 'Carta de amor'. Si a eso le sumamos que iba con el abrigo rojo de Alexander McQueen -color que asociamos con el sentimiento-, no es de extrañar que algunos fans hayan visto un guiño a su relación con el príncipe Guillermo. El modelo de Grace Han -con asa superior y solapa tipo sobre- alcanza casi los 1.750 euros ya que está hecho de piel.

