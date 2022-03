¿Existe el 'efecto Letizia'? Lo que supone a una firma que la Reina lleve sus diseños

Desde su etapa como princesa de Asturias, los looks de doña Letizia han despertado un gran interés entre el público, siendo analizados al detalle e imitados por mujeres (y marcas) alrededor de todo el mundo, y es que la Reina consigue acaparar todas las miradas en cada evento al que va, ya sea con sus fabulosos vestidos de gala como con sus looks del día a día. Aunque en su armario podemos encontrar numerosas prendas de firmas internacionales, cada vez son más sus estilismos firmados por casas españolas, gracias a las que consigue aportar una visibilidad muy importante a la empresa textil de nuestro país. En el último año hemos podido ver cómo estrenaba nuevas marcas patrias a las que nunca había recurrido, como Poète, Cherubina, Macarena Shoes, Lola Li o The 2nd Skin Co., las cuales han visto cómo sus prendas protagonizaban portadas en numerosos países extranjeros. Ahora la duda es si este altavoz logra únicamente mejorar la imagen de las empresas o si se traduce también en ventas. Hablamos sobre ello con varias de estas firmas españolas que han vestido recientemente a la mujer de Felipe VI.

Sweet Matitos

Sweet Matitos es una firma creada por Matías y Tito, quienes llevan más de 20 años como empresarios en el sector de la moda y admiten que ver a doña Letizia vestir sus creaciones ha sido muy especial para ellos. "Siempre hemos pensado que encarnaba muy bien los valores de la marca, es una mujer fuerte y que sabe lo que quiere pero eso no le impide ser delicada y femenina. Intentamos contactar con ella de varias formas y finalmente fue a través de su estilista que conseguimos presentarle varios de nuestros diseños. Cuál fue nuestra sorpresa al descubrir que cuando nos devolvieron las prendas faltaban algunas... ¡eso quería decir que le habían gustado!"

Tras la alegría de saber que la Reina se había quedado con alguna de sus prendas, vino la emoción de verla con ellas. La primera vez fue en 2018, cuando estrenó una falda midi en línea 'A' con estampado floral que recuperaba hace unas semanas en Murcia. Nos cuentan que cada vez que se pone algo es una gran sorpresa. Además, explican que consideran que ese 'efecto Letizia' es totalmente real, y ayuda mucho a una firma pequeña como la suya: "Sin duda es nuestra mejor embajadora, tanto para Sweet Matitos como para la moda española. Cada vez que se ha puesto alguna de nuestras prendas se ha agotado inmediatamente y nos han empezado a seguir personas de todo el mundo. La realeza europea es un referente para todo el mundo.

Es un gran apoyo que nuestra reina vista nuestras prendas y es gracias a ello que decidimos seguir adelante con este proyecto a pesar de las vicisitudes del último año. Debido a la situación política nuestras ventas se vieron muy afectadas durante el 2018, los clientes perdieron la confianza en nuestra compañía por el hecho de estar en Barcelona y tuvimos que hacer un alto en el camino pero después de ver el apoyo de doña Letizia nos reafirmó y llenó de energías para volver a poner hilo a la aguja".

Pero no solo les supone un aumento en ventas, sino también en visibilidad en redes: "Uno de nuestros posts tiene una media de 2.000 visualizaciones y la foto de doña Letizia con la falda marinera ha tenido más de 200.000. Se multiplican por 100 los likes y los comentarios. Es muy divertido ver como personas de países que casi no ubicamos en el mapa nos empiezan a seguir después que doña Letizia vista una de nuestras prendas" explican. "En el mundo de la moda, imagen y ventas son dos puntales fundamentales para una empresa de moda. Si tienes una buena imagen, aunque no es lo único, tendrás unas buenas ventas y si tienes unas buenas ventas podrás invertir en imagen. Que la reina de España vista tus prendas es la mejor publicidad que puede existir para una marca como la nuestra que comparte tantos valores con ella, es del todo coherente que ella vista Sweet Matitos y viceversa".

Lola Li

Esta casa, creada por la estilista Amparo Utrilla y el fotógrafo Miguel Reveriego, buscan aportar a sus prendas una imagen minimalista pero muy especial, en la que los detalles adquieren una nueva dimensión. En septiembre del año pasado vistieron a la Reina en el que fue uno de sus grandes looks de 2019, protagonizado por un diseño-blazer desestructurado que generó cientos de titulares en todo el mundo. Como nos explican desde la casa, se creó específicamente para ella, puesto que su estilista, Eva Fernández, lo vio en la versión rosa empolvado, y se lo llevó a la Reina, tras lo que decidieron encargarlo en blanco. Aunque, debido a su estética, cabía esperar que lo luciera en un evento muy especial, no sabían en qué momento sería, y este factor sorpresa se repite al hablar con cualquier firma que viste a doña Letizia.

Al preguntarles por el impacto en cifras, explican que el día en que se lo puso colapsó la web, y que sus redes fueron un hervidero de felicitaciones, por lo que lo notaron mucho a todos los niveles, algo que, explican, supone un gran empujón para una empresa pequeña como la suya: "Apreciamos enormemente su apoyo a firmas españolas, para una marca pequeña es un escaparate nacional e internacional de gran valor, da una visibilidad enorme".

Macarena Shoes

Esta marca de calzado riojana ha sido una de las grandes revelaciones del armario de la mujer de Felipe VI esta temporada, y es que ha lucido varios de sus pares en numerosos actos durante las últimas semanas. A finales de julio contactamos con ella para descubrir qué les había supuesto realmente este hecho, que han vivido como una auténtica revolución a nivel de imagen pero también de ventas. "Desde que la reina se ha puesto nuestros modelos hemos notado un aumento en las ventas. De hecho, los 4 modelos que se ha quedado se han agotado a los pocos días. Vamos a reponerlos próximamente porque las clientas nos lo están pidiendo. También hemos notado un aumento de seguidores en redes sociales" nos cuentan.

Sin duda, vestir a doña Letizia implica también que tus diseños se vean a nivel internacional, puesto que numerosas personas analizan los looks de reinas y princesas en todo el mundo. Curiosamente, para Macarena Shoes ha supuesto un aumento de ventas a una zona concreta: "Gracias a la repercusión mediática de la reina estamos enviamos más pares a Latinoamérica. Muchas clientas de allí nos han escrito a raíz de ello".

Poète

A mediados de septiembre, la Reina estrenó un conjunto negro con pequeñas estrellitas blancas estampadas y detalles lenceros perteneciente a la marca española Poète. Berta Martín, su fundadora y diseñadora, contaba a HOLA.com que notaron una subida muy importante en el tráfico de la web aquel día, así como en los seguidores en redes sociales y la cantidad de comentarios. Fueron muchas las personas que preguntaron tanto por el top como por la falda, pero sin éxito, puesto que pertenecía a la colección de primavera.

"Su estilista lo adquirió antes de rebajas, junto a otras prendas que esperamos que lleve pronto. El problema es que cuando lo quiso estrenar estaba agotado, por lo que la gente no pudo comprarlo". También quiso hacer énfasis en lo importante que le parece que apoye a las empresas textiles españolas, ya que en nuestro país somos muy fuertes en ese sector.

