La Reina recicla su básico de Zara con efecto 'fit' y su falda floral sin precedentes

Continúa la gira autonómica de los reyes de España tras el fin del estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus. Tras visitar las Islas Canarias, las Islas Baleares, Cuenca, Valencia, Sevilla o Córdoba (próximamente, también les veremos en La Rioja, Aragón y Asturias, entre otros enclaves), Murcia ha sido el destino elegido en el día de hoy. Una jornada que les llevará a participar en distintas actividades tanto en la capital como Cieza. Sin embargo, ¿qué look ha llevado la Reina? Para contextualizar, no hay que olvidar algunos factores que han definido la imagen de doña Letizia durante estos viajes: triunfa la combinación de vestidos midi con alpargatas de cuña (excepción fue su mono estampado de Mango que llevó en sus compromisos conquenses) y la confianza en piezas, por ejemplo, de Zara, que encuentra entre las rebajas de verano.

Un conjunto infalible que estrenó hace 2 años

Si primera cita durante su visita a la Comunidad Autónoma de la Region de Murcia se desarrolló en Cieza, donde los Reyes conocieron la actividad agrícola acompañados del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras. Una ocasión que nos dio respuesta a la pregunta antes planteada sobre el look de la Reina. Para la ocasión, doña Letizia ha cambiado de estrategia estilística: sí ha decidido llevar alpargatas de cuña, pero no con vestido, sino con una combinación de top cruzado y falda estampada. Un conjunto que no es nuevo, pues lo estrenó hace 2 años.

Un básico de Zara con efecto cintura de avispa

Concretamente, Doña Letizia lució este look en mayo de 2018 durante su viaje de cooperación al Caribe que le llevó a Haití y República Dominicana. Se trata de un estilismo que está compuesto por un top blanco sin mangas y corte cruzado que potencia un favorecedor escote en V y efecto cintura de avispa. Una prenda de Zara que ha llevado en otras ocasiones posteriores, siempre con faldas estampadas. En este caso, la que lleva muestra un suave estampado de flores en tonos pastel y pertenece a la firma española Sweet Matitos. Es un diseño muy significativo, pues se trata de la primera creación de esta marca que entraba en su vestidor. ¡Se hizo viral! Posteriormente, volvería a confiar en ella en 2019.

Sin embargo, la gran diferencia entre aquel día del estreno de este look y hoy se ve en el calzado que elige para la ocasión. Hace dos años, doña Letizia quiso culminar su estilismo con unos salones en color rosa empolvado y con tacón ancho. Sin embargo, en este verano, prefiere la comodidad de unas alpargatas con cuña, eso sí, curiosamente en un tono muy similar. Las que ha elegido para sus compromisos murcianos no son nuevas, sino un diseño de Macarena Shoes (modelo Alba6, 65 euros) que ya llevó durante su visita a Sevilla y Córdoba junto con su vestido rebajado de Adolfo Domínguez.

Como joyas, llevó unos pendientes de oro con forma de cañas de bambú que le están acompañando en casi todos sus looks durante esta gira autonómica por España. Tampoco falta su anillo de Karen Hallam, que le regalaron sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

