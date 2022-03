Doña Letizia triunfa en Cuenca con un mono de 40 euros y nuevo bolso bandolera

Los Reyes continúan su intenso 'tour' por España, en el que están recorriendo la geografía de nuestro país para conocer de primera mano cómo ha afectado la crisis a cada lugar y ayudar a potenciar la recuperación de la actividad social, económica, laboral y ciudadana. Tras haber visitado ya Canarias, Baleares y parte de Andalucía, hoy viajan a Cuenca, ciudad en la que doña Letizia ha seguido con su imparable maratón de estilo veraniego. Tal y como ha dejado claro en los últimos actos, su look estrella de cara a la temporada estival es la combinación de look midi y alpargatas de cuña, y en esta ocasión no ha querido cambiar radicalmente de fórmula pero sí ha innovado con su nuevo conjunto firmado por Mango. No nos sorprende, puesto que gracias a ella logra mantener su característico estilo elegante y sofisticado sin renunciar a la comodidad y sin necesidad de pasar calor.

VER GALERÍA

Alternativa al vestido

Aunque en sus apariciones públicas recientes ha apostado siempre por vestidos a media pierna, hoy presenta la alternativa perfecta a esta prenda: el mono midi. Sigue con su adorada estética camisera ceñida a la cintura pero cambia ligeramente de registro al estrenar un nuevo diseño asequible que cambia la falda por pantalones. Se trata de un modelo con cuello clásico, manga corta y bolsillos frontales que agrega lazada para potenciar la figura femenina, una prenda confeccionada en un tejido bicolor de efecto animal print. Además de resultar totalmente apetecible debido a su corte y su material ligero, se convierte en una compra perfecta para todos los bosillos debido a su precio, y es que no supera los 40 euros.

- Lee también: La Reina recupera en Palma un éxito de su armario: el vestido floral con 'cintura de avispa'

En clave asequible

Si a su llegada a Canarias estrenaba un modelo de Zara rebajado a 25 euros, hoy lleva una prenda comprada en la nueva colección de otra de las tiendas españolas más famosas: Mango. De momento, se encuentra a la venta a través de la página web en todas las tallas, aunque no nos sorprendería que se agotara en cuestión de horas debido al 'efecto Letizia', como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

De momento, han sido cuatro los looks que ha lucido la Reina en lo que va de 'tour', y todos y cada uno de ellos han estado rematados por el mismo tipo de calzado. Parece claro que ha decidido renunciar a sus habituales stilettos en favor de una opción más cómoda pero igualmente favorecedora e ideal para la temporada de verano: las alpargatas.

- Lee también: Doña Letizia estrena vestido de Zara rebajado a 25 euros y alpargatas riojanas

Su calzado estrella

No nos sorprende que le gusten tanto estos diseños de cuña, que son los preferidos de las españolas de cara a la temporada estival, y es que alargan la pierna y estilizan la figura mientras aportan un toque de elegancia sin renunciar a la comodidad. Son numerosas las royals que se apuntan a estos diseños cuando suben las temperaturas, desde Kate Middleton a Meghan Markle o Máxima de Holanda, pero, sin duda, su mejor embajadora es doña Letizia, que, además, apuesta siempre por marcas españolas como Castañer o Macarena Shoes. En esta ocasión recupera un par en tono crudo con lazada al tobillo de Mint&Rose.

- Lee también: La reina Letizia estrena el color que faltaba en su colección de faldas plisadas: el dorado

Al contrario que en los actos anteriores, esta vez sí que lleva bolso, un cómodo diseño bandolera con asa negra y cesta de mimbre de Massimo Dutti. Como joyas luce únicamente unos discretos pendientes de aro que muestra a la perfección gracias a la coleta, su nuevo peinado favorito. Como no podía ser de otra manera, lleva también su inseparable anillo dorado de Karen Hallam, regalo de sus hijas Leonor y Sofía.

Loading the player...

Haz click para ver ‘El Armario de Letizia de España’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!