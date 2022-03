La reina Letizia estrena el color que faltaba en su colección de faldas plisadas: el dorado Su apuesta para la cita cultural con su marido y sus hijas: un look de dos piezas con el que acierta siguiendo el 'menos es más'

Si el 19 de junio es un día especial para la Familia Real, el de este año lo ha sido por partida doble. Además de celebrar el aniversario de la investidura de don Felipe como rey de España, tanto él como doña Letizia, han pasado una jornada muy ajetreada llena de citas. Y es que además de conmemorar la proclamación, han retomado la agenda fuera del Palacio de la Zarzuela. Qué mejor para la vuelta al trabajo que su visita a San Lorenzo del Escorial, donde han podido conocer de primera mano el apoyo que presta Aldeas Infantiles, que ayuda a menores que se encuentran en situación de riesgo en el país. Si para su cita matutina, la Reina ha apostado por un estilismo elegante con un toque veraniego (a cargo de las alpargatas de cuña), el evento de la tarde fue el que hizo que su look brillara con luz propia luciendo una combinación muy femenina y minimalista. Junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, acudieron a una representación de flamenco contemporáneo en los Teatros del Canal de Madrid para la que escogió una mezcla de tendencia al combinar una falda larga con un top liso.

Doña Letizia ha completado su colección de faldas plisadas con una nueva adquisición, la que estrenaba este viernes que formará parte de la que es una de sus prendas favoritas. En color dorado, la versátil tonalidad prometía funcionar con todo tipo de colores e incluso estampados tal y como se puede comprobar en la web de Massimo Dutti, firma de la que ha salido el estreno de la Reina. Lo mejor es que hemos comprobado que todavía se encuentra a la venta por 89,95 euros. Aunque la marca propone lucirlo en clave maximalista con una camisa satinada, prefirió recurrir al 'menos es más' combinándola con un top negro sin mangas, de cuello redondeado, que dejaba a la vista sus tonificados brazos.

Sus cuñas 'todoterreno'

Como toque final, recicló sus alpargatas con cuña del evento de la mañana, ya que se coordinaban con la parte de arriba y son uno de los calzados más cómodos del verano para la Reina. Además, añadió un bolso a juego rematando un look que nos imaginamos para cualquier ocasión, un poco más especial, del verano. Ya que en esta ocasión no ha habido un acto alrededor de la celebración del aniversario -lo que sucedió en el primer y quinto año-, no podemos evitar echar la vista atrás recordando cuál fue la elección de doña Letizia para aquel momento que pasaría a la historia.

El diseño que haría historia

Han pasado seis años desde que lució aquel look -el primero de una larga lista de estilismos como reina de España- que se ganó el visto bueno de sus seguidores. Si en otros actos del estilo las royals suelen lucir diseños largos, ella se desmarcó con un conjunto de dos piezas de abrigo y vestido midi a juego firmado por Felipe Varela. Una mezcla en color crudo, perfectamente coordinada, cuyo cuello con abalorios bordados a modo de collar daba un toque elegante al minimalista diseño. De la misma firma era el bolso color empolvado que sincronizó con los salones de Magrit, consiguiendo un resultado elegante que no le robaba el protagonismo a don Felipe en su gran día.

