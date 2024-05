La amistad de Nicole Kidman y Naomi Watts: se conocieron en un anuncio de bikinis con 15 años

Nicole Kidman recibió el premio AFI Life Achievement Award en reconocimiento a toda su carrera que dura ya cuatro décadas. La ganadora de un Oscar, un Globo de Oro, un Bafta y varios premios Emmy estuvo rodeada del cariño de sus seres queridos, su marido, Keith Urban, y sus dos hijas menores, Sunday Rose, de 15 años, y Faith Margaret, de 13 años, además de su hermana Antonia Kidman y sus sobrinos. Fue una noche de verdaderas emociones en en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde la intérprete recibió el galardón de manos de otra gran dama del cine, Meryl Streep, y en presencia de una de sus mejores amigas, la actriz Naomi Watts.

Kidman, de 56 años, se convirtió en la primera actriz australiana en recoger el galardón y ese hito no podía perdérselo otra actriz que creció en Australia como es Naomi Watts, de 55. La protagonista de Lo imposible, de J.A. Bayona, demostró la gran amistad que le une a la oscarizada actriz de Las horas. "Eres la hermana que nunca tuve. Eres alta, elegante y perversamente inteligente, con la risa más contagiosa que jamás hayas escuchado. Siempre has sido la persona más generosa. Tienes un corazón de leona", aseguró Watts en su discurso.

La amistad de Watts y Kidman se remonta a muchas décadas atrás. Se conocieron en los 80 cuando eran adolescentes en un anuncio de bañadores y estuvieron horas conversando durante el casting hasta que decidieron la elegida para el anuncio. "Hablamos de todo, qué películas nos encantaban, los amigos que teníamos en común, nuestros padres, la escuela, las fiestas, los novios, las cosas de adolescentes", señaló la estrella de King Kong. Finalmente, ninguna consiguió salir en el spot publicitario porque "resulta que dos chicas larguiruchas y de pecho plano no encajaban del todo en los requisitos para un anuncio de trajes de baño de los 80", contó Watts.

La actriz británica, que creció en Australia como Kidman, recordó cómo se asustó cuando se dio cuenta de que había perdido el autobús de regreso a casa. "En la Edad de Piedra, no teníamos teléfonos móviles ni Uber. Y no, nuestras madres no nos estaban esperando afuera", continuó. "Pero Nic se ofreció a tomar un taxi y ella dijo que me dejaría en el camino a casa, a pesar de que estaba a 20 minutos de su camino y costaba 15 dólares más". De ahí que la describiera como "la persona más generosa".

A partir de entonces forjaron una gran amistad. "Ella me abrió sus casas. Me hizo sentir parte de su familia. Era como la hermana que nunca había tenido", dijo Watts, quien protagonizó con Kidman la película Flirting (La primera experiencia) en 1991. "Ella apoya increíblemente a otras mujeres. Durante diez años, cuando vivía fuera del radar, ella me repetía: 'Una cosa cambiará todo, lo juro. Solo aguanta'", le dijo Kidman y tenía razón.

Watts ha asegurado que su amistad con la estrella de Cold Mountain la ha "salvado" muchas veces a lo largo de los años. "Nic, es un gran honor para mí compartir este momento contigo esta noche por este increíble premio. Tu generosidad, tu lealtad, tu hermandad y tu sentido de la aventura te convierten en una mujer verdaderamente extraordinaria a la que estoy orgullosa de llamar mi amiga". Watts concluyó su discurso: "Así que, dondequiera que nos lleve el camino, quiero acompañarte en el viaje y, lo prometo, el próximo viaje corre por mi cuenta".