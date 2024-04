La actriz recogió el premio AFI, galardón a toda su carrera Las hijas de Nicole Kidman y Keith Urban debutan en la alfombra roja en el gran homenaje dedicado a su madre Sunday Rose y Faith Margaret acompañaron a la actriz en una cita en la que no estuvieron sus hijos mayores Isabella y Connor

Un Oscar, un Globo de Oro, un Bafta y varios premios Emmy jalonan la impecable carrera de Nicole Kidman. La actriz ha sumado otro galardón a su lista, uno sin duda muy significativo pues reconoce la trayectoria de cuatro décadas que la ha convertido en una de las actrices imprescindibles de la gran pantalla. Diversos rostros conocidos se dieron cita en el Dolby Theatre de Los Ángeles para rendir homenaje a la intérprete que recibió el prestigioso AFI Life Achievement Award, otorgado por el American Film Institute. Una ocasión en la que Nicole, de 56 años, no solo estuvo acompañada por su marido Keith Urban sino por sus dos hijas menores, Sunday Rose, de 15 años, y Faith Margaret, de 13 años, además de por su hermana, la periodista Antonia Kidman, con su pareja Craig Marran, y sus hijos.

De izquierda a derecha, Nicole con su hija Faith, Keith Urban, Lucia, sobrina de Nicole, Sunday Rose, hija de Nicole, con su tía Antonia, su pareja Craig Marran, Sybella, su hija, y los hijos de Antonia

No acompañaron a Nicole sin embargo Isabella y Connor, los dos hijos que adoptó la actriz junto a Tom Cruise durante su matrimonio (de 1990 a 2001). También ellos llevan una vida discreta alejada en buena medida de la atención pública y su madre mantiene también esa discreción. Su relación no es demasiado cercana pues acabaron alejándose tras la separación, dado que están más unidos a su padre, con quien la actriz protagonizó un mediático divorcio. "Son adultos y pueden tomar sus propias decisiones. Ellos eligieron ser cienciólogos y, como madre, mi trabajo es amarlos y ser tolerante. Creo que no importa en qué crea o que hagan tus hijos, tienen que saber que son amados y que una está siempre disponible y abierta para ellos" declaró hace unos años la artista. Sin embargo, con el tiempo podrían haberse acercado un poco más pues por ejemplo Nicole sí conoció al marido de su hija en 2016 e Isabella mantiene el apellido Kidman en sus perfiles sociales.

Las adolescentes presumieron de estilo y demostraron que han heredado los genes de su madre. Las dos brillaron y acapararon los flashes con sendos vestidos con escotes palabra de honor (Sunday lo llevaba estampado y Faith, en tono coral). La melena suelta en caso de Faith y recogida en el caso de Sunday, resaltaba sus rasgos, que son una perfecta mezcla de sus padres. Las dos aplaudieron sonrientes a su madre, que recibió el reconocimiento de manos de otra de las grandes damas del cine, Meryl Streep, y se convirtió en la primera actriz australiana en recoger el galardón. Con ellas estaban además Sybella, Lucia, James, Nicholas, Hamish y Alexander, hijos de Antonia Kidman (los dos últimos nacidos de su relación con Craig Marran).

Nicole agradeció el galardón, explicando que hacer películas es un privilegio y que se siente afortunada por haber tenido la oportunidad de trabajar con guionistas que le han permitido ser libre e interpretar a mujer poco convencionales. Dedicó además, muy emocionada, unas palabras a sus hijas. "Aquí están los amores de mi vida. Mis hijas nunca han estado en una alfombra roja conmigo, esta ha sido su primera noche". Dio las gracias además a sus sobrinos y sobrinas, a su tía y su hermana, asegurando que su madre también la estaría viendo a través de la televisión.

"En una carrera que todavía está en pleno vuelo, esta noche el American Film Institute honrará a mi esposa como el miembro más reciente de esta extraordinaria fraternidad. Cariño, estoy muy orgulloso de ti, y aunque pueda parecer un marido parcial, dejaré que la lista de anteriores galardonados hable por mí" escribió un orgullos Keith Urban en sus perfiles. En la fiesta le dio las gracias por haberle apoyado en sus momentos más difíciles (cuando tuvo que seguir un tratamiento de rehabilitación para sus adicciones). La protagonista de Las horas (2002), drama por que recibió su premio Oscar, estaba encantada. Como en cada una de sus apariciones públicas, conquistó con su estilismo: un vestido largo y ceñido de Balenciaga, una pieza de tirantes con escote en forma de corazón cuajada de lentejuelas doradas de la que se desprendía una larga cola desde la espalda. Completó el conjunto con unos zapatos de tacón negros con puntera en pico de piel y un reloj Omega.

Compañeras de profesión como Reese Witherspoon y Noami Watts manifestaron su admiración por la actriz. "Eres la hermana que nunca tuve. Eres alta, elegante y perversamente inteligente, con la risa más contagiosa que jamás hayas escuchado. Siempre ha sido la persona más generosa. Tienes un corazón de leona", aseguró Watts.

Nicole Kidman tiene dos hijos adoptivos con Tom Cruise, con quien estuvo casada durante 11 años, Isabella, que tiene 31 años, y Connor, de 29. Junto a Keith Urban, con quien se casó en 2006, tuvo a sus dos hijas, Sunday y Faith. A pesar de que suelen mantenerse alejadas del foco público, las dos han demostrado ya que tienen inquietud por la profesión de su madre pues han participado en el doblaje de Angry Birds 2. Su padre, el cantante Keith Urban, ha comentado que, además de que muestran interés por la dirección (más que por la interpretación) también tienen talento para la música.