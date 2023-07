La inusual aparición de Tom Cruise con su hijo Connor y su hermana mayor, Mary Lee

Muchos años han pasado ya sin saber verdaderamente cómo es la relación de Tom Cruise con sus hijos. La estrella de Top Gun: Maverick es padre de Connor e Isabella, los dos hijos que adoptó durante su matrimonio con Nicole Kidman, y de Suri, nacida de su unión con Katie Holmes. No obstante, el actor estadounidense acaba de ser fotografiado con su hijo mediano, Connor, de 28 años, en uno de sus inusuales encuentros en público. Aprovechando la visita de Cruise a Estados Unidos con la gira de promoción de su película Misión imposible: sentencia mortal. Parte 1, padre e hijo se reencontraron en Nueva York y demostraron que la relación que mantienen es cercana.

Padre e hijo acudieron a un cine AMC en Times Square para la promoción de la nueva película del actor, séptima entrega de la saga, Junto a ellos también estaba la hermana mayor de Tom Cruise, Mary Lee Mapother, de 63 años. Un encuentro muy familiar, como pocas veces le hemos visto en los últimos tiempos. El actor es el tercero de cuatro hermanos del matrimonio entre sus padres, el ingeniero electrónico Thomas Cruise Mapother III y la maestra Mary Lee. Además de su hermana Mary Lee, tiene a Marían, de 62 años, y a Cass, de 60.

De todos sus hijos Connor es quizá al que le hemos visto más veces en compañía del actor en público, una de ellas en el partido de los Dodgers de Los Ángeles en San Francisco. Al igual que Isabella, fue adoptado por Cruise y Kidman durante el tiempo que duró su matrimonio, de 1990 hasta el año 2001. El protagonista de Minority Report, de 61 años, se casó más tarde con Katie Holmes, de 44 años, con quien comparte a su hija Suri, que ya ha cumplido 17 años y ya está a un paso de la universidad, pero se divorciaron en 2012. Desde entonces poco o nada hemos sabido sobre su relación, que se rompió a raíz de que la actriz alejase a su hija de la Cienciología, una doctrina religiosa en la que el actor siempre ha estado muy involucrado.

Aún así el actor se hace cargo de sus necesidades económicas, tal y como revelaron fuentes cercanas ahora que la adolescente está a un paso de la Universidad, y su deseo es estudiar moda. Una fuente cercana a Katie Holmes contó en exclusiva a Daily Mail que Tom Cruise no influirá en el futuro universitario de su hija, ya que "no está presente en la vida de la niña" y "no se han visto en años". La estrella se distanció de su hija un año después de separarse de Katie Holmes. En ese momento se informó de que la actriz de Dawson crece no estaba de acuerdo en criar a su hija en la Cienciología. Su decisión de abandonar esta religión hizo que la relación de Tom y Suri se volviera cada vez más distante.

En cuanto a la relación con Bella tampoco sabemos muchos detalles por la discreción con la que ha querido llevar su vida privada. La mayor de los hijos de Tom Cruise tiene 30 años, fue adoptada por los actores con apenas un año y siempre ha sido muy celosa de su intimidad. Isabella se casó en septiembre de 2015 con el consultor Max Parker, y a su boda no invitó a ninguno de sus padres. Aunque la relación es buena, tal y como indicaron los medios e incluso Cruise habría pagado los gastos de la boda, el deseo de la pareja era evitar la excesiva atención pública que su presencia hubiera suscitado.

En la actualidad Bella y su marido viven a las afueras de Londres, a escasos kilómetros de donde reside Cruise, que les ofreció que se fuesen a vivir a su lujoso ático en el centro de la capital británica, algo que su hija rechazó ya que prefiere vivir una vida más alejada del foco mediático. Tras graduarse en la Academia de Maquillaje y Peluquería de West London’s Delmar, Bella encontró en el universo de la moda el mejor espacio para plasmar su creatividad y explotar sus dotes artísticas. La hija de los protagonistas de Días de Trueno persiguió su sueño en el mundo de la moda hasta lograrlo y plasma su arte en la ropa.