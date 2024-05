Aurah Ruiz, trasladada al hospital tras una fuerte caída en 'Supervivientes'

Han sido unos días de grandes sustos de salud en Supervivientes. Si hace unos días Gorka era atendido por una picadura de escorpión y días después sufría un mareo que preocupaba a sus compañeros, después han sido Blanca Manchón y Aurah Ruiz quienes han asustado a los espectadores. La primera se pasaba dos horas en el mar pescando para conseguir comida para el grupo, un esfuerzo tras el que, ya en la playa, se desplomaba. Laura M. Flores trató de reanimarla y lo logró, aunque tuvo que intervenir el equipo médico del programa, que la evacuó de la playa para hacerle algunas pruebas.

"El doctor me ha visto entera, he tenido un desvanecimiento, yo no me acuerdo de nada. Ha sido un sobreesfuerzo, tengo que descansar un poquito, pero que estoy bien. Me han puesto bolsas de suero y la tensión ha ido remontando poco a poco y una vez que he tenido la tensión controlada me han mandado para acá" contó ella misma. Su compañera Laura se confesaba muy asustada por lo sucedido y no podía contener las lágrimas. "Es lo más fuerte que he visto en mi vida, lo he pasado muy mal y me he asustado mogollón".

No pasaron ni dos días cuando otra de la aspirantes ha vuelto a provocar el miedo en directo. Durante una de las pruebas, que consistía en hacer un recorrido con grandes cubos de agua, a través de pasarelas y tocones clavados en la arena, para llenar dos cubas lo antes posible, Aurah Ruiz se caía. Entre gritos de dolor se tocaba el abdomen, mientras Pedro García Aguado corría a ayudarla. Tuvo que intervenir el equipo médico, que en seguida se la llevó de la playa y la trasladó al hospital como luego comentó Jorge Javier Vázquez.

"Aurah se encuentra en observación. No tiene ninguna rotura y ha sufrido únicamente un golpe fuerte. Hemos escuchado sus lamentos durante el juego de localización, pero no tiene ninguna rotura, es la buena noticia" dijo el presentador. La presentadora Laura Madrueño aseguraba además que había sido un gran susto, pero que afortunadamente el equipo que tienen para cuidar a los concursantes acude de manera rápida cuando les necesitan.

Fue una noche de nervios y emociones pues se vivió una nueva expulsión que dejó a Arantxa del Sol fuera del concurso. Miri y Arantxa se enfrentaban a la decisión final de la audiencia, que decidió que la segunda fuera la eliminada. "Tengo ganas de verte y de ver a mi familia" dijo ante la tristeza de sus compañeros. Miri, de nuevo, y Aurah fueron dos de las nominadas de la semana debido a que se confesaron culpables de robar algunos zumos de la zona de producción del concurso.