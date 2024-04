Gorka, atendido de urgencia en 'Supervivientes' tras la picadura de un escorpión

La salud de los concursantes de Supervivientes está dando bastantes sustos en esta última edición. Las condiciones en Honduras no son sencillas y al hambre, el frío y los retos físicos a los que enfrentan, se unen los peligros que pueden presentar los animales que viven en la selva. Fue uno de ellos, concretamente un escorpión, el que ha provocado el último percance en la isla. Gorka se preparaba para buscar comida, como cada día, cuando sufrió la picadura de un escorpión. "Siento el veneno dentro. No puedo mover el dedo" dijo gritando, muy nervioso. El equipo médico del concurso intervino y el participante fue examinado en la playa para ser tratado.

Una vez que los médicos determinaron que no había veneno, el concursante continuó su aventura. El programa ha enviado un mensaje de tranquilidad a la familia de Gorka. "No corre peligro por muy aparatosa que haya sido la picadura" dijo. Pasados unos días él mismo explicó que se encuentra bien en una conexión desde la isla. "Me he alarmado porque pensaba que me había inyectado veneno, pero me han dicho que no era venenoso. Pensaba que me iban a tener que amputar el dedo o salir corriendo al hospital. Estamos vivos y coleando". Comentó con cierto humor que el escorpión también está bien pues lo soltaron en el bosque. "Estamos en su medio y seguro que está feliz" dijo.

Esta no ha sido la única emergencia que han tenido que atender los servicios médicos del programa. En esta edición, dos concursantes Zayra Gutiérrez y Carmen Borrego tuvieron que ser evacuadas debido a diversas dolencias: Zayra, a causa de una lumbalgia, y Carmen Borrego, por la ansiedad que sufrió en la isla, abandonaron el reality. También Claudia Martínez fue examinada por las molestias de estómago que presentaba y, dado que ha sido expulsada por la audiencia, podría seguir su tratamiento en España.

Una boda en la playa

Semana de contrastes pues mientras Gorka afrontaba este inesperado susto, su compañero Ángel Cristo vivía una de sus mejores semanas en el programa. La visita de su novia Ana Herminia a Honduras le dio una inyección de confianza y fuerza para seguir en la aventura. La pareja protagonizó un romántico reencuentro e incluso Ángel se puso de rodillas para pedirle matrimonio, una boda que se celebró el domingo en directo. Las damas de honor fueron dos de las compañeras de Ángel en el concurso, Blanca Manchón y Aurah Ruiz, que aplaudían a la novia mientras el novio al verla se emocionaba. Ambos se dijeron lo que sentían en directo.

"Te voy a amar, te voy a proteger, te voy a cuidar, te voy a entender... aprovechemos esta oportunidad para que pasemos el resto de nuestros días juntos", apuntaba Ángel Cristo. Ana Herminia por su parte le prometía no fallarle nunca: "Tú te mereces ser feliz. Te prometo hoy amor que te voy a hacer el hombre más feliz del mundo. Te voy a amar toda la vida". Los dos se decían "sí, quiero" ante el entusiasmo de Laura Madrueño, que ejerció como oficiante de la ceremonia.