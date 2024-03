Carmen Borrego abandona 'Supervivientes' por prescripción médica a causa de un cuadro de ansiedad reactivo

Carmen Borrego ha tenido que abandonar 'Supervivientes' debido a su lucha constante contra la ansiedad, una batalla que ha resultado ser demasiado desafiante para la superviviente. "Tengo tantas sensaciones a la vez que no lo sé, por una parte me gustaría poder seguir, continuar con mis compañeros, pero no sé si estoy preparada para hacerlo, esa es la realidad".

La noticia fue comunicada en directo por Jorge Javier Vázquez, quien leyó el comunicado oficial del equipo médico: "Carmen Borrego, tras pasar un período bajo observación y tratamiento psicológico y médico, no consigue controlar el alto nivel de ansiedad que le provoca su posible regreso al concurso. Al tratarse de un cuadro de ansiedad reactivo se aconseja que cese su participación en el programa".

Con profunda tristeza, Carmen expresó su dolor al aceptar la decisión médica, admitiendo que había pasado por momentos de angustia antes incluso de ingresar al programa. Sin embargo, se lleva consigo los mejores recuerdos de su tiempo en 'Supervivientes' y agradece la oportunidad de haber llegado hasta donde lo hizo. "No mienten, lo he estado pasando mal, pensaba que estaba un poco mejor, ya veo que los médicos han decidido que no, me voy a quedar con lo mejor de este concurso y me voy a ir con la pena de haber conseguido un poco más".

Jorge Javier Vázquez también quiso expresar su apoyo y empatía hacia Carmen y su familia, especialmente recordando el emocionante momento en el que Carmen y su hermana Terelu compartieron su experiencia en el proceso de duelo por la pérdida de su madre, María Teresa Campos.

Además, tras conocer la noticia de su salida del programa, Carmen tuvo una emotiva conversación con su marido José Carlos. Visiblemente emocionada, recibió palabras de aliento y amor de parte de su esposo, quien dejó en claro que la familia la esperaba con los brazos abiertos y estaban muy orgullosos de ella. Carmen también aprovechó para expresar su cariño hacia su marido: "Siempre seré feliz contigo, te amo con toda mi alma, te necesito y quiero estar a tu lado, no tengo vida para agradecerte".

