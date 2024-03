Recordamos la tensa relación de Carmen Borrego con su hijo y su nuera

La inesperada separación de José María Almoguera y su mujer Paola Olmedo, dos años después de su boda y nueve meses después del nacimiento de su primer hijo, ha coincidido con la participación de Carmen Borrego en Supervivientes. La madre de José María está así a miles de kilómetros de su hijo y no ha hablado de esta cuestión durante el reality (no se le han comunicado las noticias acerca de la situación personal de su hijo). Aunque en el último año la relación madre e hijo se ha estrechado, no siempre fue así, pues pasaron muchos meses sin hablarse tras la boda de José María.

Unos audios de su nuera desencadenaron el conflicto

El desencadenante de su distanciamiento se produjo meses después de la boda de José María, que en mayo de 2022 reunió a las Campos en una gran fiesta. Fueron unos comentarios de Carmen Borrego sobre el bebé que esperaban su hijo y su nuera, Paola, y a su vez la publicación de unos audios de la esposa del hijo de Carmen Borrego, donde criticaba duramente a la familia Campos, los que provocaron el enfado. En estos audios, que vieron la luz en octubre de 2022, Paola hablaba de su suegra, así como de la hermana y la sobrina de esta, Terelu y Alejandra, a quienes criticaba. Estos mensajes dolieron mucho a Carmen que reconocía que llevaba meses sin hablar con su hijo. “Lo estamos pasando muy mal todos". En sus intervenciones televisivas no podía evitar las lágrimas al referirse a la situación que atravesaba. "Para mí está siendo muy duro todo", aseguraba la colaboradora.

Finalizaba el 2022 sin hablar con su hijo y tampoco estuvo en la baby shower que organizaron su hijo y su nuera en febrero de 2023 antes del nacimiento de su bebé. "Mi conciencia está muy tranquila. Nadie me puede juzgar como madre. Nadie podrá decir que he hecho nada malo con mis hijos. He sufrido y seguiré sufriendo como madre. Espero que todo se solucione y vuelva a su cauce, no solo por mí. Hay otras personas afectadas y tampoco se lo merecen" decía Carmen. No era hasta el mes de mayo de 2023 cuando se producía el esperado acercamiento.

El nacimiento de su nieto trajo la paz

El marido de Carmen, José María Bernal, confirmaba que las cosas se habían suavizado, una reconciliación que llegaba días antes del nacimiento de su primer nieto (en junio de 2023). A pesar de los rumores que rodearon entonces aquel feliz acontecimiento, Carmen aseguró que se había enterado del mismo a través de una llamada de su hijo y no por la prensa. "Ha habido problemas, ahora mismo las cosas están tranquilas. No me gusta ver comentarios de mi hijo, creo que no se lo merece. Yo como madre voy a defender a mi hijo siempre" contaba.

Unidos en el dolor de la pérdida

La tristeza por la muerte de María Teresa Campos en septiembre de 2023 unía a la familia. José María y su familia estuvieron en la despedida, muy difícil pues abuela y nieto se adoraban. Fueron aquellos unos días muy difíciles para todos, pues la pérdida de María Teresa fue un durísimo golpe. Se mostraron unidos en el adiós y la relación madre e hijo parecía haber pasado página tras los malos momentos del pasado. El bautizo de Marc, hijo de José María, volvió a reunirles en noviembre, y madre e hijo se besaron y disfrutaron de aquel día tan señalado para la familia con el recuerdo de María Teresa muy presente.

Han pasado unos cinco meses después de aquel encuentro. José María lleva una vida discreta por lo que no es frecuente verle en ocasiones públicas. La noticia de su separación ha coincidido con la participación de su madre en Supervivientes y se ha dicho que llevan varias semanas separados (Carmen Borrego se fue hace cerca de un mes a Honduras). El propio José María ha confirmado la noticia asegurando que en su decisión no existen terceras personas, tal y como apuntaron en TardeAR. Sobre el tema han hablado su tía Terelu Campos y su prima Alejandra. "Forma parte de lo que es la vida, de lo que son las relaciones. Lo importante es que todos estén bien. Yo aquí priorizo a mi sobrino, es lo único que voy a decir, y a su mujer" dijo Terelu. Alejandra Rubio, hija de Terelu y que colabora en el plató de Supervivientes, reconoció que no sabía que su primo se había separado. "Son cosas que pasan en la vida, hay veces que las cosas no funcionan" dijo. Añadió además que no tiene "nada claro" que Carmen Borrego conociera esta información antes de irse a Honduras.