María Teresa Campos cumple 82 años, así son su tres nietos: José María, Carmen Rosa y Alejandra

Este domingo 18 de junio, María Teresa Campos cumple 82 años. La celebración será muy diferente a la de años anteriores debido al delicado estado de salud que padece la periodista desde hace meses. Así lo confirmaba Terelu Campos la semana pasada en una entrevista en el Deluxe: "Es evidente que mi madre tiene un deterioro cognitivo muy importante". La colaboradora intenta pasar el mayor tiempo posible con su madre. "Es lo único que me hace feliz con ella, el sentirla. Me he acercado más a mi madre ahora. Estoy viendo que lo mejor que percibe es el amor, el acariciarla, besarla, darle la mano, siempre estoy con ella de la mano". En su 82 cumpleaños, María Teresa Campos recibirá el mayor de los regalos: el amor y el cariño de sus dos hijas y sus seres queridos. Dale al play y conoce a los tres nietos de la que fuera la 'reina de las mañanas'.

