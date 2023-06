Terelu Campos, sobre su madre: 'Tiene un deterioro cognitivo muy importante'

María Teresa Campos permenece alejada de los medios desde hace tiempo. Su familia prefiere mantenerse discreta sobre su situación, pero Terelu ha hecho una excepción para contar cómo se encuentra. "Es evidente que mi madre tiene un deterioro cognitivo muy importante", dijo la colaboradora en una sincera entrevista concedida a María Patiño en el Deluxe. "No sabe que termina Sálvame, no sé si se lo voy a contar porque no sé si es bueno para ella. Sabe que lo presento, pero apenas lo ve. Cuando lo ve, a mí me hace mucha ilusión", contó emocionada.

- Alejandra Rubio, sobre el estado de salud de su abuela: 'Toca cuidarla, es ley de vida'

Esta situación es muy complicada para Terelu. "Si ella no sufriera y solo sufriéramos nosotras yo lo firmaba ahora mismo", añadió. La colaboradora intenta pasar el mayor tiempo posible con su madre. "Es lo único que me hace feliz con ella, el sentirla. Me he acercado más a mi madre ahora. Estoy viendo que lo mejor que percibe es el amor, el acariciarla, besarla, darle la mano, siempre estoy con ella de la mano".

La colaboradora también reveló que María Teresa estaba al tanto del nacimiento de Marc, nieto de Carmen Borrego. "Ella sabe que ha sido bisabuela. Se puso muy contenta", comentó con una amplia sonrisa. "Lo primero que dijo es que la llevaran a conocerlo".

La calma de esta entrevista se convirtió en tensión cuando María recordó el enfado de Terelu con su hermana Carmen por “traspasar los límites” a la hora de hablar de la delicada situación en la que se encuentra su madre. "Yo bajo ningún concepto entiendo y asumo que he contado una intimidad de mi madre. Yo conté que mi madre sigue queriendo trabajar y en el concepto de que mi madre sigue queriendo trabajar, conté que cuando iba a verla hacía escaletas, lo conté como anécdota, no como una intimidad", explicó Carmen.

"Pues a mí eso no me parece bonito. Una cosa es que yo diga que mi madre tiene un deterioro cognitivo muy importante, con toda la pena que eso conlleva para todos, y otra cosa es que yo te cuente a ti lo que hace mi madre en un momento dado cuando yo voy a su casa. Para mí, son pasos diferentes. Y si se entiende bien, y si no, pues lo siento", puntualizó Terelu con rotundidad.

María Teresa Campos ha sufrido graves problemas de salud a lo largo de su vida: un cáncer de garganta en 2008, un ictus en 2017 y una suboclusión intestinal en 2018. La última vez que tuvo que acudir al hospital fue a principios de año. Sus hijas, Terelu y Carmen, estuvieron en todo momento a su lado y explicaron que la veterana periodista sufría de anemia leve. Días antes de este ingreso se cayó al levantarse de la cama, pero afortunadamente no hubo que lamentar daños, tan solo unas molestias musculares.